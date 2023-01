Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna: A2A match sponsor

BRINDISI - A2A Life Company sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna, in programma domenica 22 gennaio al PalaPentassuglia alle ore 16:15. Gold Sponsor della società biancoazzurra, A2A accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante l’intera giornata. Happy Casa consiglia a tutti i tifosi presenti di prendere posto sui propri seggiolini e scaldare le mani fin dal riscaldamento pre-partita con il gadget fornito dal nostro partner.

Si legge in un comunicato Happy Casa: "Il gruppo si dimostra ancora una volta attivo e proattivo all’interno del mondo della pallacanestro italiana. Lo sport rappresenta una grande opportunità per coinvolgere i giovani a contribuire nella sfida al cambiamento climatico, e allo stesso tempo le organizzazioni sportive possono giocare una partita importante per ridurre le emissioni di anidride carbonica".

Prosegue la nota: "A2A si occupa ogni giorno di energia, acqua e ambiente, con un uso circolare delle risorse naturali. Utilizzando le migliori competenze e le più avanzate tecnologie, contribuisce alla crescita sostenibile del Paese attraverso una visione strategica mirata allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica".

La partita sarà visibile in diretta dalle ore 16:15 su Eurosport 2 (canale 211 Sky o Dazn), su Eleven Sports e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport a partire dalle ore 14:45.