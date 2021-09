Happy Casa, Chemgas srl Gold Sponsor per la prossima stagione sportiva

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica che l’azienda ‘Chemgas srl’, punto di riferimento per l’Italia del Sud, dal Molise alla Sicilia, per il rifornimento di gas tecnici, sarà Gold Sponsor per la stagione sportiva 2021/22.

Chemgas rientra nel mondo della pallacanestro brindisina, dopo la partnership siglata nella stagione 2019/20 ricca di successi e record raggiunti insieme. Il marchio Chemgas sarà presente sul fronte maglia che la Happy Casa indosserà nel massimo campionato italiano di Serie A.

Chemgas è un partner dalla grande affidabilità, specializzata nella produzione e vendita di ossigeno e azoto e argon medicinale, alimentare e tecnico, della compressione e invio in tubazione di azoto gassoso e aria per le necessità del Polo Petrolchimico. A Brindisi ha la sua sede e stabilimento in via Enrico Fermi, 4.