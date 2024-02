BRINDISI - Happy Casa, coach Esposito: “A viso aperto per vincere contro Tortona”. E’ la partita della possibile “operazione aggancio” a Pesaro e Treviso. Il calendario offre ad Happy Casa Brindisi una opportunità irripetibile, quella di completare un’operazione finora insperata di agganciare in classifica le due squadre che la precedono alle prese con due difficili impegni, vale a dire Pesaro a Scafati, (domenica alle ore 17.30) e Treviso nel posticipo di lunedì in casa contro Virtus Bologna. Per sperare nella realizzazione di questo primo ed importante passo in classifica, tuttavia, la squadra di coach Sakota deve vincere la difficile partita contro Bertram Tortona, squadra in grande ripresa affidata a coach Walter De Raffaele, reduce dalla squillante vittoria contro Regio Emilia (93-64) e forte dei 16 punti in classifica, immediatamente a ridosso delle squadre che parteciperanno alle Final Eight di Pesaro. Coach De Raffaele alla vigilia della trasferta di Brindisi professa ancora umiltà e dichiara che la sua squadra punta a salvarsi anche se, in realtà, è ben consapevole di avere a disposizione un roster di qualità che può ancora ambire a posizioni di vertice in classifica.

“Derthona è una difficoltà di non poco conto da affrontare in questo momento, perché con coach De Raffaele la squadra ha cambiato passo e dispone di un roster completo, molto esperto, lungo e di qualità – ha spiegato Marco Esposito, assistent coach di Happy Casa Brindisi- “La squadra di coach De Raffaele è in piena ripresa e sta gradatamente riprendendo il ruolo che i pronostici le assegnavano per la qualità del suo roster, che si può permettere il lusso di tenere fuori squadra uno straniero valido come Retin Obasohan, ed inoltre ha anche inserito Colbey Ross, una point guard che ha dato una sua impronta di qualità, ha prodotto un gioco più frizzante e migliorato la circolazione della palla. E’ una partita molto difficile, perciò, ma non ci spaventa più di tanto perché la giocheremo a viso aperto e senza condizionamenti perché anche Happy Casa adesso ha cambiato atteggiamento ed è più convinta dei propri mezzi”

Derthona, però, non è Pesaro: come si potrà vincere questa partita?

“Mettendo in campo le stesse energie, aumentando al massimo la pressione sulla palla, difendendo e, così come abbiamo fatto a Pesaro, cercando di catturare più rimbalzi possibili. Proprio perché ci rendiamo conto della forza dei nostri prossimi avversari sappiamo che dobbiamo raddoppiare la nostra intensità difensiva e spendere tutte le energie disponibili in attacco. Anche Happy Casa Brindisi metterà in campo giocatori attualmente in ottime condizioni fisiche e di forma che poco o nulla hanno da invidiare ai nostri avversari, così come hanno dimostrato a Pesaro i nostri Bartley e Laquintana che in maniera eccellente e decisiva si sono alternati con Senglin e Morris. In particolare la squadra può contare su Xavier Sneed che è diventato punto di riferimento determinante, in grado di contribuire anche in difesa nella lotta ai rimbalzi, con ottimo rendimento”

Nate Laszewski è completamente recuperato?

“Nate si è allenato regolarmente in settimana come tutti gli altri compagni di squadra è sta molto bene. È chiaro che coach Sakota saprà come ben amministrare l’impiego di Laszewsky in alternativa con Jordan Bayehe, in modo tale da dosare minutaggio e falli e conservare la possibilità di schierare anche insieme i nostri due lunghi nei momenti più importanti e decisivi della partita. Pesaro ci ha anche detto e confermato che possiamo contare sull’apporto di Eric Lombardi che è un ottimo lottatore e fisicamente si fa anche sentire sotto i tabelloni”.

In mezzo al roster eccellente di Derthona, composto da giocatori come il nazionale Luca Severini, da Kyle Weems, Tommaso Baldasso, Chris Dowe e gli altri, si trova anche l’ex Andrea Zerini giocatore che ha trascorso a Brindisi 5 campionati eccellenti dal 2011 al 2016, con 128 presenze e 447 punti realizzati, ed è ben ricordato ed apprezzato dalla tifoseria brindisna per il suo impegno e l’attaccamento alla maglia.

Si gioca al PalaPentassuglia con la direzione arbitrale di Carmelo Paternicò

La partita Happy Casa Brindisi- Bertram Derthona Tortona si gioca domenica 4 marzo al PalaPentassuglia con inizio alle ore 20. A dirigere la gara è stato chiamato Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (En) in qualità di I° arbitro che si avvarrà della collaborazione di Andrea Bongiorni di Pisa,2° arbitro, e Sergio Noce di Latina, 3° arbitro. Addetto agli arbitri sarà, come di consueto, Maurizio Carone, il dirigente incaricato dalla società. Al tavolo della giuria siederanno Veronica Monaco di Brindisi (segnapunti) Maria Maggi di Taranto (cronometrista) e Daniela Calcagno di Brindisi (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta con inizio alle ore 20 dalla rete televisiva Dazn e da Eurosport 2, visibile sul canale 211 della piattaforma Sky. La radiocorona sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio che andrà in onda dalla sala stampa del PalaPentassuglia condotta dalla giornalista Lilly Mazzone con la collaborazione tecnica dell’esperto coach brindisino Giovanni Rubino, mentre le interviste nel parterre del palasport, con i commenti, i risultati dagli altri campi e la classifica saranno curati da Giulia Mazzone.

