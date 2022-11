Happy Casa: contro Derthona il trionfo degli incubi che non finiscono mai

BRINDISI - Se questa squadra era riuscita a mettere in difficoltà Olimpia Milano, nel Forum di Assago, sfiorando una clamorosa vittoria, in vantaggio fino a 2 secondi dalla fine, perché mai avrebbe dovuto essere sonoramente sconfitta in casa contro la capolista Bertram Yachts Tortona? Era questa la perdurante preoccupazione della vigilia che la squadra di coach Vitucci ha subito smentito fin dalle prime battute della partita, lasciando intravedere più difesa, giocando con carattere e determinazione e grande voglia di vincere proprio contro la forte formazione di coach Marco Ramondino.

Una nuova Happy Casa con Perkins e Reed protagonisti

E così Happy Casa si è ricordata di essere la formazione che ha sfiorato la vittoria a Verona e Milano, che ha vinto bene nel PalaPentassuglia contro Napoli e Brescia, che ha fatto tesoro degli errori commessi e del crollo subito a Reggio Emilia e in Fiba Europe Cup, e ha sfoderato una prestazione di grande carattere e di orgoglio e ha effettuato finalmente una buona difesa, che le ha consentito di battere la co-capolista Derthona, troncando la sua serie di 5 vittorie consecutive nelle prime 5 partite di campionato. Ben 11 triple segnate, che rappresentano il massimo stagionale, 42 rimbalzi catturati, come nella vittoriosa partita contro Brescia, e 15 assist effettuati rappresentano l’aspetto di una prestazione di grande intensità, all’interno della quale si sono particolarmente distinti Nick Perkins (24 punti realizzati in 30 minuti di presenza in campo, con 8/13 da 2 punti, 1/3 da 3 punti,5/7 tiri liberi,7 rimbalzi e 3 assist e 26 di valutazione) e Marcquise Reed. In campo si è rivista una migliore Happy Casa anche con Jason Burnell, Ky Bowman, Andrea Mezzanotte, Junior Etou, ma tutti i giocatori schierati da coach Vitucci hanno apportato il proprio buon contributo alle sorti della partita.

La "Reed-card" e il canestro da sbagliare

E poi venne l’inizio degli incubi senza fine. Marcquise Reed era stato fino a quel momento il migliore della squadra, il vero trascinatore insieme a Nick Perkins (nella foto sotto), aveva realizzato un fantastico 4/4 da 3 punti, con 4 rimbalzi e 3 assist, ritoccando il suo massimo in Italia con 22 di valutazione (fonte Stefano Rossi Rinaldi, ufficio stampa Happy Casa). Di meglio, perciò, coach Vitucci e la tifoseria non avrebbero potuto sperare quando, con il vantaggio di 1 punto (85-84), Semaj Christon ha commesso fallo proprio su Marcquise Reed che è andato in lunetta per realizzare i tiri liberi. Ma fu, comunque, subito incubo e gelo sugli spalti del PalaPentassuglia, con il ricordo della sconfitta di Milano che, con la squadra in vantaggio di 2 punti (80-82), a 2 secondi dalla fine, subì poi la bruciante sconfitta su rimessa dell’Olimpia Milano, con il tiro da 3 punti realizzato da Devon Hall. Dal time out, perciò, è uscita una squadra che, a 2 secondi dalla fine dell’incontro, aveva i due tiri liberi a disposizione per consolidare una straordinaria vittoria tanto insperata perché veniva dopo il tracollo di Reggio Emilia e le sconfitte in Fiba Europe Cup. E allora il coach ha istruito il “super-Reed” della partita: “Vai in lunetta, Marcquise e, mi raccomando, realizza il primo tiro libero e sbaglia il secondo, esattamente come hai già fatto contro la squadra estone del Kalev/Cromo”. Cioè manda sul ferro il secondo tiro libero che incartiamo la sicura vittoria.

Quel tiro sul tabellone che ha fatto tremare il PalaPentassuglia

Ma Reed ha eseguito solo a metà il suggerimento del suo coach. Ha realizzato il primo canestro (86-84) ma ha scagliato contro il tabellone il secondo tiro, senza che il pallone toccasse il ferro, con il cronometro che si è fermato, come da regolamento, con i 2 secondi maledetti ancora da giocare. Coach Ramondino non aspettava altro. Ha chiesto time out con la rimessa che Tortona ha effettuato sul lato d’attacco, mentre nel PalaPentassuglia si avvicinava lo spettro del tiro da 3 punti che avrebbe potuto invertire il risultato, come a Verona e Milano. Ma Happy Casa Brindisi aveva ancora un fallo da spendere (proprio come a Milano!) e doveva difendersi dalla rimessa in attacco di Tortona per conservare i due punti di vantaggio. Così Jason Burnell ha speso il fallo disponibile su Semaj Christon con il cronometro che segnava un solo secondo da giocare fino alla fine dell’incontro.

Con la straordinaria partecipazione da "giallo-finale" di Paternicò

E siccome gli incubi non finiscono mai, anche l’esperto arbitro siciliano Carmelo Paternicò (nella foto sotto), ha voluto iscriversi all’albo dei finali “gialli” da film dell’horror, indicando la lunetta e i due tiri liberi in favore della formazione di Tortona. Il capo della terna arbitrale si era distratto ed aveva dimenticato che Happy Casa Brindisi aveva ancora una fallo da spendere. L’incubo è finito solo quando Leon Radosevic ha pensato bene di sventolare il pallone fuori campo, scacciando l’incubo di una immeritata sconfitta di Happy Casa e riattivando i battiti cardiaci del caloroso e determinante pubblico del PalaPentassuglia che fino a quel momento aveva trattenuto il respiro.

E ora tutti a casa, ma solo per pochi giorni. Spazio alle nazionali ed Eurolega

Il rompete le righe è stato festeggiato con la vittoria eclatante contro Derthona. Il campionato ora si ferma per fare spazio alla squadra nazionale di coach Pozzecco e scendono in campo solo le squadre partecipanti all’Eurolega con la super sfida fra EA7Emporio Armani Milano-Virtus Bologna, in programma mercoledì sera (ore 20.30) al Mediolanum Forum di Assago. L’Italia scenderà in campo a Pesaro, l’11 novembre contro la Spagna ed il 14 contro la Georgia a Tbilisi. Si sospende, perciò, anche il torneo Fiba Europe Cup, nel quale Happy Casa ritornerà a riproporsi per passare il turno, cercando di vincere le ultime due partite che restano da giocare. I giocatori rientreranno in sede giovedì/ venerdì per riprendere la preparazione in vista della prossima partita di campionato contro Vuelle Pesaro, in programma al PalaPentassuglia il prossimo 20 novembre alle ore 18.30.