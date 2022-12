Happy Casa: D'Angelo Harrison ritorna ad allenarsi in palestra

BRINDISI - D’Angelo Harrison è tornato ad allenarsi regolarmente per lavorare in palestra con lo scopo di riprendere la migliore condizione fisica ed atletica entro il minor tempo possibile, compatibilmente con il tipo di infortunio subito, seguito con attenzione dalla staff tecnico e da quello medico. La guardia-leader di Happy Casa, infatti, è stato autorizzato ufficialmente a svolgere attività agonistica e, pur non partecipando ancora alle partite di allenamento per evitare il contatto, questa circostanza è da segnalarsi come un notevole passo in avanti verso il completo recupero del giocatore che potrebbe avvenire anche nel prossimo mese di gennaio.

D’Angelo Harrison si era causato un grave infortunio il 1° maggio scorso (foto in alto di Francesco Iasenza), nel Forum di Assago, nella partita contro Olimpia Milano, con la rottura del tendine d’Achille ed è stato successivamente operato dal dottor Antonio Orgiani, che fa parte dello staff medico della società e specialista ortopedico e traumatologo. In questo lungo periodo D’Angelo Harrison ha eseguito tutta la parte relativa alla terapia riabilitativa con la collaborazione del dottore Palaia, responsabile della riabilitazione, e seguito dallo staff medico della società diretto dal dottore Dino Furioso. Come si ricorderà la guardia americana, autentico top-player della squadra e del campionato, aveva sottoscritto con la società appena una settimana prima, il contratto che lo avrebbe legato ancora per una stagione agonista ad Happy Casa Brindisi, con la riserva che se avesse ricevuto un’offerta più vantaggiosa avrebbe beneficiato della clausola di svincolo.

Dal prossimo mese, pertanto, coach Vitucci potrebbe avere a disposizione ben 7 giocatori americani con Junior Etou, Jason Burnell, Marcquise Reed, Ky Bowman, Nick Perkins, Dikembe Dixon e D’Angelo Harrison, e considerato che Happy Casa è fuori dalle competizioni europee, la società d’intesa con lo staff tecnico sarà chiamata a fine gennaio a decidere se tenere tutti i giocatori per disporre di una rotazione in più o procedere ad un eventuale “taglio”.