Fanigliulo, patrimonio della Happy Casa: "Al lavoro per nuovi sponsor"

BRINDISI - Una piacevole sorpresa scontata e quasi dovuta, ma decisamente più rilevante nel suo contenuto. La New Basket Brindisi ha confermato il direttore commerciale Andrea Fanigliulo con estensione del contratto fino al 2027, unendo alla qualifica già espletata brillantemente in questi anni anche la direzione delle operazioni marketing, quasi a gratificare e ricompensare il prezioso collaboratore, consolidando un rapporto che ha dato finora risultati eccellenti.

Arrivato a Brindisi quasi in punta di piedi nella stagione agonistica del 2016, Fanigliulo ha conquistato ben presto un posto di primo piano inserendosi con eleganza e garbo nel tessuto sociale della città e della tifoseria, ed ha occupato sempre maggiore spazio e prestigio nel settore commerciale di sua competenza portando in pochi anni alla New Basket Brindisi ben centoventicinque partner affiliati.

Una vera conquista in una città ed una provincia restia ad essere coinvolta in operazioni commerciali e di sponsorizzazione a sostegno delle squadre di calcio e di basket della città, ferma su superate forme di operazioni di pubblicità che Andrea Fanigliulo in pochi anni ne ha trasformato la visione in “vera anima del commercio”. Il suo rapporto con la città si è ben presto consolidato anche con un gesto di amore e di riconoscenza per Brindisi, come quando rispose al bando del sindaco Rossi qualche anno fa, per concorrere ad illuminare il Corso principale per il Santo Natale, contribuendo in modo tangibile ed anonimo, atto poi reso pubblico solo per volontà dell’ex sindaco.

Andrea Fanigliulo parte di un progetto ambizioso

Andrea Fanigliulo si è formato alla Luiss “Guido Carli” University, completando gli studi con la votazione di 110/110 in “Comunication, business, marketing management”, ha un’ottima conoscenza professionale della lingua inglese e parla correttamente anche lo spagnolo ed una consolidata esperienza precedente nel suo settore per aver lavorato come “Sales and Marketing Manager” per Fc Bari calcio.

Un giovane professionista autentico che il presidente Nando Marino, il vice Domenico Distante e gli altri soci ed il direttore generale Tullio Marino hanno voluto legare alla New Basket Brindisi con un contratto pluriennale per coinvolgerlo ancor più direttamente nell’ambizioso progetto complessivo che la società intende portare avanti, con l’obiettivo di crescere ancora fino alla costruzione del nuovo Pala eventi.

“Sono riconoscente alla famiglia Marino, al presidente Nando, al direttore generale Tullio, al vice presidente Domenico Distante ed agli altri soci, per la fiducia accordatami per il prolungamento di contratto di direttore commerciale e di operazioni marketing, che significa essere coinvolto in un progetto a lungo termine con meta finale la costruzione del Pala eventi. Con orgoglio posso dire che non c’è stata trattativa e l’intesa è stata spontanea, come sentirsi in famiglia” – Così si è espresso Andrea Fanigliulo dopo la sottoscrizione del nuovo rapporto contrattuale con la New Basket Brindisi – “E’ stato un grande attestato di stima nei miei confronti che va al di là del rapporto professionale, che rafforza ancora di più la mia relazione umana con la famiglia Marino ed allo stesso tempo mi inorgoglisce e mi carica ancora di maggiore responsabilità nei confronti della società, della squadra, dei tifosi e della città di Brindisi”

Si potrà superare il numero dei “magnifici 125 sponsor” per la prossima stagione agonistica?

“Intanto devo dire con grande soddisfazione che tutti gli sponsor attuali, i 'big' in particolare, stanno confermando il loro apporto anche per la prossima stagione agonistica. Devo aggiungere con grande soddisfazione che sono dei veri e propri 'partner' che partecipano attivamente alla vita della squadra, sono interessati ed informati, non semplici finanziatori, ma sono diventati e si sentono parte integrante del progetto complessivo della società. In questi giorni stiamo lavorando per portare nuovi sponsor che saranno presentati non appena concluderemo ufficialmente le trattative in corso”.

Andrea Fanigliulo ancora più motivato e gratificato anche in questi giorni ha iniziato la sua preziosa ricerca di nuovi sponsor per dare sostegno concreto al progetto della New Basket Brindisi anche per la prossima stagione agonistica.