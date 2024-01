Happy Casa in emergenza: l'appello accorato di coach Sakota alla tifoseria

Alla vigilia del derby con Gevi Napoli coach Sakota ha avvertito la necessità di lanciare il suo accorato appello alla tifoseria per sostenere la squadra in un momento di particolare difficoltà. La squadra ha trascorso una settimana tormentata con giocatori di importanza vitale per il progetto partita che hanno dovuto rinunciare ad allenarsi per problemi fisici e che se saranno recuperati non scenderanno in campo nelle migliori condizioni di forma per affrontare una partita che dovrebbe segnare una svolta decisiva. Il rischio è di avere in campo contro Gevi Napoli in particolare due giocatori importanti in precarie condizioni fisiche e di forma, come Nate Laszewski e Jordan Bayehe (nella foto sotto), che in settimana non si sono allenati, mentre resterà sicuramente fuori dalla partita Fadilou Seck.

L'appello di coach Sakota

Considerate le condizioni della squadra e le difficoltà che presenta il derby contro Gevi Napoli, coach Sakota ha ritenuto di chiamare a raccolta la tifoseria per avere un concreto aiuto a superare questo difficile impegno.



“Conosciamo il valore molto importante della partita di domani, ho voluto fare un video per invitare i nostri supporters a venire al palazzetto, aiutarci e sostenerci, domani più che mai. Questa settimana è stata molto dura, abbiamo avuto i tre lunghi che non si sono potuti allenare e non è stato possibile preparare il match nel miglior modo possibile. Abbiamo bisogno di tutto il supporto della nostra gente, è importante mettere da parte i problemi ed affrontare insieme i momenti difficili della partita”. Di solito molto riservato, discreto ed equilibrato, coach Sakota ha rotto ogni indugio pe lanciare il suo “help” alla tifoseria brindisina in un momento cruciale del campionato e alla vigilia di una partita decisiva per la permanenza in serie A.

Ma "non ci resta che vincere"

Con Gevi Napoli inizia la serie di partite che Happy Casa Brindisi è obbligata a vincere ad ogni costo per poter coltivare ancora le residue speranze di salvare la stagione agonistica e la permanenza in serie A. Anche se questa partita con Gevi Napoli, secondo i pronostici di inizio stagione, doveva essere una delle più accessibili per la squadra brindisina, oggi la realtà propone una squadra campana fra le più in forma del campionato, in quarta posizione alla pari con Olimpia Milano, con 10 partite vinte e 6 perse. In questo derby ci sarebbe voluta la migliore formazione di Happy Casa con la squadra al gran completo e magari reduce da una tranquilla settimana di allenamenti. E invece Happy Casa Brindisi arriva nelle peggiori condizioni, con la batteria dei lunghi in affanno, in ruoli in cui la squadra di coach Sakota ha prestato il fianco a maggiori criticità (è nota da sempre la mancanza determinante di un pivot di ruolo!). Contro Napoli rientrerà in squadra Jeremy Senglin nel ruolo di play maker con l’alternativa Tommy Laquintana, e certamente coach Sakota punterà a sviluppare il suo piano partita puntando sulle guardie, affidandosi a Jamel Morris e alla capacità balistiche di Frank Bartley, con l’aiuto di Xavier Sneed (nella foto sotto) come giocatore leader, e recuperando in difesa JJ Johnson e Joonas Riisma.

Partita decisiva al PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli si gioca al PalaPentassuglia, domenica 21 gennaio, con palla a due alle ore 16.30. La partita sarà diretta dalla terna arbitrale guidata da Miche Rossi da Anghiari (Arezzo), che avrà il ruolo di I° arbitro, e si avvarrà della collaborazione di Gabriele Bettini da Bologna e Gianluca Capotorto di Palestrina (Roma). Al tavolo della giuria ci saranno Giuseppina Rendinelli di Foggia (segnapunti), Giovanna Santoro di Brindisi (cronometrista) e Fabiola Monaco di Brindisi (24 secondi). La partita sarà trasmessa dalle reti televisive Dazn e da Eurosport 2 visibile sul canale 211 della piattaforma Sky. La radiocronaca della partita verrà trasmessa dalla emittente televisiva Ciccio Riccio condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray e con le interviste nell’intervallo della partita affidate a Giulia Mazzone.