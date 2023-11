Happy Casa, finalmente arriva il play nel giorno del testa-coda con Bologna

BRINDISI - Happy Casa, finalmente arriva il play nel giorno del testa-coda con BolognaAncora assenti JJ Johnson ed Eric Lombardo. In forse il rientro di Laquintana che sarà deciso prima dell’inizio della partita. Si tratta del play “tascabile” Loren Jackson, 26 anni,1.73 centimetri, che verrà a rinforzare la quadra di coach Sakota nella zona playmaking che tanti problemi ha provocato in questa prima fase di campionato. Il giocatore statunitense arriva dalla Francia dopo aver iniziato la carriera a Long Beach State e successivamente trasferitosi ad Akron dove ha collezionato nel suo curriculum 7 partite in cui ha segnato in doppia cifra con una media di 13,9 punti e 3,1 assist. Jackson ha raggiunto il massimo di realizzazioni nella sua carriera segnando 35 punti in tre partite, contro Ohio, Bowling e Buffalo E’ stato nominato giocatore dell’anno nel 2020 della Mid-American Conference. Il giocatore arriverà a Brindisi nei prossimi giorni per mettersi a disposizione dello staff tecnico e debuttare nella successiva partita in programma domenica successiva a Treviso.

Al testa-coda spettacolare della 9 ^ giornata di campionato contro Virtus Bologna, Happy Casa si presenta per la prima volta in questa stagione agonistica dopo aver svolto una regolare settimana di allenamenti, senza affrontare partite infrasettimanali di Coppa e trasferte stressanti. È l’unica nota positiva di rilievo ma certamente importante. La Virtus Bologna giunge a Brindisi nelle migliori condizioni fisiche e di forma, dopo aver conquistato il primo posto in solitario, in vetta alla classifica, e tre giorni dopo aver trionfato in Eurolega, battendo con pieno merito i turchi del Fenerbahce, conquistando anche in quella classifica un posto di eccellenza alle spalle delle grandi squadre Europee. Coach Luca Banchi schiererà a Brindisi una Virtus determinata e concentrata, decisa a vincere, con i suoi Shengelia, Belinelli, Lundberg ed un roster completo di fuoriclasse, da Hackett a Dunstan, Abass, Pajola, Cacok ed una panchina lunghissima che è stata eccellente protagonista contro i turchi del Fenerbahce, ed in cui si troverà seduto anche Bruno Mascolo, ex Happy Casa che ha lasciato a Brindisi buoni ricordi per il suo rendimento costante e l’attaccamento alla maglia.

Un “cliente” proibitivo ma che non è più quello di una volta

“Cliente” più difficile della Virtus Bologna, pertanto, non poteva capitare per Happy Casa Brindisi, squadra ancora alla ricerca della prima vittoria di campionato per poter dare la tanto attesa svolta al campionato, ma è anche la partita per chi crede ancora nei miracoli e vuole aggrapparsi ai ricorsi storici ed alla “cabala”. Era la sera del 22 gennaio di questo inizio anno, quando la formazione della Virtus Bologna di coach Scariolo entrò nell’ultimo quarto della partita con un vantaggio di 19 punti contro una Happy Casa in crisi, che fino a quel momento era parsa allo sbando. Poi 5 minuti di black out della squadra di coach Scariolo ed un impensabile “parzialone” brindisino di 16-0 capovolse l’andamento della partita fino all’ultimo decimo di gara conclusa con la tripla realizzata da Ky Bowman che determinò la clamorosa vittoria dei brindisini (78/77). Si trattò di un vero miracolo sportivo che segnò la svolta positiva del campionato per Happy Casa. Ma quella Happy Casa era la squadra di Harrison, Perkins, Bowman, Burnell, Reed a cui si aggiunse Doron Lamb, tutti protagonisti in quella partita, giocatori di temperamento, carattere e grande personalità, doti che ancora oggi non si sono registrati, ma che si devono pretendere dai nuovi protagonisti Kyzlink, Morris, Sneed, Laszewsky, Riisma, Bayehe, Senglin per ripetere un improbabile ma sempre possibile miracolo sportivo. Ma questa nuova Virtus Bologna di coach Luca Banchi non è certo quella dello scorso campionato ed è impensabile che si lasci sorprendere dall’attuale Happy Casa, non certo all’altezza della formazione del miracolo dello scorso campionato.

Happy Casa: aspettando segnali di riscatto

La sconfitta subita domenica scorsa a Trento ha fatto segnare ancora un passo indietro, proprio dopo che la buona prova di Venezia e la vittoria in Fiba Europa Cup contro Kalev/Croma avevano creato qualche sottile speranza di immediata ripresa in campionato e di aver parzialmente compreso le possibili potenzialità dei singoli e del gruppo a disposizione di coach Sakota. L’illusione di aver ritrovato un nuovo vero leader in Xavier Sneed dopo la strepitosa prestazione fornita contro la squadra estone (29 punti realizzati e 5 rimbalzi) è presto svanita proprio a Trento dove il giocatore americano è stato praticamente sempre ai margini della partita, tenuto anche a freno dall’attenta difesa di coach Galbiati. Contro Bologna Sneed è ora il più atteso ad una controprova convincente delle sue capacità, in una partita che può esaltarlo difronte all’avversario più forte e titolato del campionato. Trento, tuttavia, ha anche confermato, dopo Venezia, la crescente e confortante condizione fisica ed atletica di Nate Laszewsky e la migliore predisposizione di Jamel Morris (18 punti,4 rimbalzi 4 assist nei 29 minuti impegnati in campo con valutazione finale pari a 26) quando è impiegato da guardia, liberato dal peso di impostare e condurre il gioco di squadra in posizione di play, ruolo che non si addice alle sue caratteristiche tecniche. Il resto della formazione comprenderà anche contro Bologna gli stessi giocatori delle ultime partite con la certa defezione di Jajuan Johnson ed Eric Lombardi mentre c’è una scarsa possibilità di recuperare in extremis Tommy Laquintana.

Virtus Bologna, show di scena al PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi-Virtus Bologna si gioca al PalaPentassuglia con palla in due alle ore 17.30 di domenica 26 novembre, aspettando il prevedibile show dei bolognesi. La partita sarà diretta dalla terna arbitrale formata da Carmelo Paternicò, che avrà il ruolo di primo arbitro e si avvarrà della collaborazione di Andrea Bongiorni e Giacomo Dori. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla rete televisiva Dazn a partire dalle ore 17.30, mentre l’emittente radiofonica brindisina Ciccio Riccio realizzerà la radiocronaca, in diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone, con la collaborazione di Fabio Mollica, giornalista editore e direttore di Amazing Puglia, ed il commento tecnico affidato al coach Giovanni Rubino. Le interviste nel parterre durante l’intervallo di gara saranno curate da Giulia Mazzone.