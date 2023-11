Happy Casa, gioia dopo la prima vittoria: aperta la vendita biglietti per le prossime gare

BRINDISI - La grande gioia della prima vittoria stagionale, ottenuta contro la capolista Virtus Bologna, ha scatenato gli animi dei tifosi biancoazzurri dopo un inizio di stagione complicato.

Sulla scia dell'entusiamo, a partire dalle ore 10:00 di oggi (lunedì 27 novembre), sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere alle prossime partite di campionato della squadra biancoazzurra in programma al PalaPentassuglia. Due partite importanti per un mese di dicembre già decisivo per i biancoazzurri.

Partite in programma

- Happy Casa Brindisi vs Openjobmetis Varese (categoria C): domenica 10 dicembre ore 19:30

- Happy Casa Brindisi vs Givova Scafati (categoria B): sabato 23 dicembre ore 18:30

Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (categorie A-B-C).

Biglietti in vendita

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)