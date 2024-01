Happy Casa: in vendita i biglietti per il match Brindisi-Tortona

BRINDISI - E' possibile acquistare i biglietti per la gara casalinga in programma al PalaPentassuglia domenica 4 febbraio alle ore 20 tra Happy Casa Brindisi e Bertram Derthona Tortona. Tickets online al New Basket Store, sul portale Vivaticket e presso i punti vendita abilitati sul territorio a partire da 14 euro.

Sono in vendita anche i tagliandi residui per assistere al Derby del sud, la sfida tra Brindisi e Napoli, di domenica 21 gennaio al PalaPentassuglia. Un fortino che deve diventare inespugnabile, una rincorsa alla conquista della salvezza che deve partire dalle mura amiche.

Partite in programma: Happy Casa Brindisi vs Gevi Napoli (categoria C)– domenica 21 gennaio 16:30; Happy Casa Brindisi vs Bertram Derthona Tortona (categoriaC)– domenica 4 febbraio 20:00. Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (Cat A-B-C).

Tickets in vendita: New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina); online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (1.50 euro di prevendita aggiuntiva)