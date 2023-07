Happy Casa: la strada verso la Champions League passa dalla Turchia

Nella ‘House of Basketball’ in Mies, Svizzera, si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’edizione 2023/2024 Fiba Basketball Champions League. In live streaming si sono tenuti i sorteggi per i Qualification Rounds e i gironi della regular season europea.

La Happy Casa Brindisi è stata inserita nel torneo di qualificazione numero due, che prevede scontri diretti a partire dai quarti di finale fino alla finale che decreterà la squadra vincente e ammessa ai gironi Bcl. Tre potenziali partite da disputare nella sede unica di Antalya, Turchia, dal 25 settembre al 1 ottobre. Il calendario delle date verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Questi gli accoppiamenti: Happy Casa Brindisi vs Csm Csu Oradea (ROM) nei quarti di finale; nell’eventuale semifinale la vincente tra Heroes Den Bosch (HOL) e BC Gottingen (GER). Dall’altra parte del tabellone la squadra italiana dell’Openjometis Varese contro FMP Soccerbet Belgrado (SRB) e Cholet Basket (FRA) vs Telenet Antwerp Giants (BEL).

La vincitrice di questo mini raggruppamento andrà a completare il girone C della regular season Basketball Champions League in cui figurano i team di Tenerife (SPA), Darussafaka (TUR), VEF Riga (LET).