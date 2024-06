Happy Casa, Marco Cardillo entra a far parte dello staff: sarà assistente allenatore

BRINDISI - Marco Cardillo, ex giocatore e capitano della Happy Casa Brindisi con circa ottanta presenze in Serie A, sarà il nuovo assistente allenatore biancoazzurro. Una scelta fortemente voluta da coach Piero Bucchi, che sarà affiancato dal confermato assistente brindisino Marco Esposito, e condivisa dall’intera società nella ferma convinzione di poter disporre di un gruppo tecnico solido e affiatato per affrontare la lunga e dispendiosa stagione sportiva di Serie A2.

La connessione cestistica e umana tra Marco Cardillo, coach Piero Bucchi e Marco Esposito si lega inevitabilmente alle esperienze vissute a Brindisi da giocatore, in particolare nella stagione 2015/16 vissuta sotto la gestione di Bucchi/Esposito in Lega A. Terminata la carriera da giocatore, Cardillo ha deciso già da due anni di studiare da allenatore e mettersi a disposizione della Happy Casa Brindisi a partire dal proprio settore giovanile.

Assistente e istruttore dei giovani talenti biancoazzurri, potrà continuare ad imparare e dare un contributo fattivo alla prima squadra seguendo i dettami tecnici e tattici impartiti da coach Piero Bucchi.