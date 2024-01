Happy Casa: a Pesaro vittoria scaccia incubo, ma ora si cerca un pivot

BRINDISI - La vittoria così cercata e voluta alla fine è arrivata sul campo di Pesaro, una delle formazioni in corsa per la permanenza in serie A. Sono due punti in più in classifica che danno respiro e consentono alla squadra di ritornare a sperare in una rimonta ancora possibile perché a Pesaro è stata ottenuta una vittoria convincente che ha spazzato dubbi sul possibile stato di rassegnazione della squadra di coach Sakota. Il risultato di 78-86 non rispecchia completamente la differenza espressa dalle due squadre in campo ed Happy Casa aveva raggiunto anche un +16 (32-48 a2’ e 48” dalla fine del 2 quarto) che le avrebbe consentito di mettere al sicuro anche la differenza canestri e ribaltare il -13 con cui fu sconfitta al PalaPentassuglia il 15 ottobre dello scorso anno. Dopo la rocambolesca sconfitta contro Gevi Napoli, infatti, si temeva un crollo emotivo di Xavier Sneed e compagni ed il possibile stato di rassegnazione per una classifica che si era fatta disperata. La vittoria di Pesaro rilancia la squadra di coach Sakota perché ha dimostrato una notevole solidità morale ed una capacità di reagire alle tante avversità finora incontrate.

A.A.A. cercasi pivot di provate capacità per uso salvezza

Già da domenica sera la società ha dato mandato al suo direttore sportivo di cercare sul mercato un pivot di ruolo che possa risolvere i problemi manifestati dalla squadra fin dall’inizio del campionato. Si tratta di una scelta difficile e molto ristretta sul mercato europeo e fra gli americani che abbiano giocato in Italia almeno cinque partite nei campionati di serie A e A2. La società non vuole incorrere in altri errori tipo Jackson e punterà su un giocatore di sicuro rendimento già collaudato. Il nome più ricorrente è quello di Alen Omic, già visto in Italia con la maglia dell’Olimpia Milano nel campionato 2019/20, che attualmente gioca in Francia con la formazione del Metropolitans 92. Il centro bosniaco naturalizzato sloveno, classe 1992, altezza 2 metri e 15 cm., tuttavia, da fonti giornalistiche si sa che dovrebbe avere da risolvere problemi contrattuali di una certa rilevanza con la formazione francese e prima non vorrà dare nessuna concreta disponibilità. L’altra pista disponibile da seguire è quella di Gerard Beverly, dall’Urania Milano, giocatore molto bravo ma che non è ritenuto utile alla causa di Happy Casa Brindisi.

Bartley e Sneed condottieri indomabili

Intanto dopo Pesaro si continua a guardare in casa propria per fare risultati positivi giocando partita dopo partita “senza guardare il futuro” come auspicato da coach Sakota. A Pesaro Happy Casa Brindisi ha vinto da squadra, come risultata chiaramente dallo score finale della partita. La squadra di coach Sakota ha catturato ben 43 rimbalzi (13 offensivi e 30 difensivi) in confronto ai 32 della squadra di coach Sacchetti, ha prodotto ben 41 punti dalla panchina, smistato 10 assist, ha messo a segno i tiri liberi con una percentuale del 75% (15/20), con il 51% da 2 (25/49) ed il 36,8% da 3 (7/19). Ma in questi numeri entrano da protagonisti Xavier Sneed con la sua doppia-doppia di 19 punti e 12 rimbalzi, e Frank Bartley con i suoi 25 punti e 4 rimbalzi, i veri trascinatori della squadra con Laquintana ed interpreti risolutivi della partita. Frank Bartley ha dato un apporto consistente anche in fase di playmaking ed ha dimostrato le sue dimensioni da leader indiscusso e tiratore d’eccezione centrando un tiro da 3 punti dalla propria metà campo allo scadere del 2° quarto. Bartley e Sneed sono i due giocatori su cui Happy Casa Brindisi può sperare di costruire ed operare la miracolosa rimonta.

“Welcome” Tommy Laquintana

Il play “made in Puglia” Tommy Laquintana ha concluso la sua migliore prestazione ricevendo a fine partita le congratulazioni del presidente Nando Marino che da tempo attendeva una prova convincente dal play in cui aveva creduto la scorsa estate. Di quel Tommy Laquintana che a Brindisi aveva sempre disputato partite eccellenti non si avevano notizie da tempo. Frenato da molti acciacchi fin dall’inizio di campionato Laquintana non aveva mai offerto prestazioni di rilievo e finalmente a Pesaro è stato in grado di prendersi la squadra e guidarla saggiamente per più di 20 minuti, durante i quali ha realizzato 14 punti decisivi (5/7 da 2 ,1/1 da 3 ,2 rimbalzi ed 1 assist). Laquintana e Bartley hanno costituito l’asse portante per buona parte della gara riuscendo a portare a termine una vittoria di primaria importanza per il prossimo futuro della squadra. Con Laquintana in cabina di regia e Bartley in posizione da guardia la squadra sembra aver ritrovato peso specifico nella zona playmaking e finalmente si è visto un gioco in contropiede ed una migliore circolazione di palla. Per coach Sakota una opzione in più e forse la scelta più opportuna in attesa che Jeremy Senglin riprenda la migliore condizione fisica e di forma.

Il meritato onore alla difesa e le nuove gerarchie

A sorpresa coach Sakota ha schierato nel quintetto iniziale Eric Lombardi al posto di Nate Laszewski non ancora completamente recuperato da una contusione alla costola, ed ha avuto risconti positivi dal giocatore che ha lottato in difesa con una buona dose di grinta, accanto a Jordan Bayehe (8 rimbalzi complessivi) riducendo a soli 9 rimbalzi il bottino dei pesaresi. Ora coach Sakota deve convincersi delle mutate gerarchie in formazione. A Pesaro era riuscito a trovare l’equilibrio tattico giusto con Laquintana e Bartley a tessere le fila del gioco, ma alla ripresa della seconda parte di gara ha ripresentato ancora Senglin e Morris, concedendo l’inerzia agli avversari con il rischio di riaprire la partita e riportare in discussione una vittoria di importanza vitale, tanto da permettere la rimonta dei pesaresi fino al -4 (57/61) a 2’ e26 “del terzo quarto. Pesaro ha detto a chiare lettere che per ora l’equilibrio tattico della squadra passa da Laquintana-Bartley, perché ricambiare?

