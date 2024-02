Happy Casa: ora la salvezza passa dalle decisioni della società

BRINDISI - A Milano è finita secondo il più logico dei pronostici, con una sconfitta (69-55) che non fa storia ma che conferma ulteriormente i limiti strutturali della squadra, ancora alla ricerca di quella identità che non ha mai avuta. È facile dimostrare che contro Olimpia Milano questa Happy Casa non avrebbe avuto scampo per il troppo divario tecnico, tattico, di disponibilità e qualità di giocatori, ma non si può assistere a prestazioni di così grande confusione tattica, giocare con scarsa energia e forza fisica perché poco o nulla lascia sperare per il gravoso impegno che l’attende alla ripresa del campionato, pur al cospetto di una corazzata dalla forza insuperabile per l’attuale formazione della New Basket.

Il “linguaggio” di coach Sakota

L’atteggiamento ormai consueto di coach Sakota in panchina nel corso della gara e nel dopo partita non aiuta a meglio sperare per il futuro in quanto trasmette un senso di pessimismo che fa ancora più male dei risultati e del gioco che esprime la squadra e che poche prospettive lascia sperare per il futuro dove, invece, ci vuole da riportare solo grande energia e coraggio. Certo le prestazioni ed i risultati ottenuti dalla squadra ed il gioco praticato non incoraggiano ad atteggiamenti trionfalistici ma quell’ “impossibile fare di più”, “questi siamo”, “le difficoltà settimanali ad allenare il reparto dei lunghi” ed una continua e ripetuta litania sull’incompletezza dei reparti per la mancanza di un play e di un pivot deprimono ancor più la squadra un ambiente deluso ed amareggiato.

Lamentarsi della prestazione dei “lunghi” a Milano fa poi un certo effetto anche perché Nate Laszewski, Jordan Bayehe e lo stesso Xavier Sneed (ancora fra i migliori in campo e poi l’abbraccio e quel sussurro nell’orecchio a fine partita di coach Messina…?) il loro dovere lo hanno fatto contro i “giganti” dell’Olimpia Milano (47 rimbalzi catturati da Milano e 41 da Brindisi!). Al contrario, far passare inosservato il clamoroso flop delle guardie e la confusione tattica di gioco di squadra, significa avere fatto solo una valutazione parziale e poco equilibrata della partita, pur con le attenuanti di avere difronte la squadra che aveva battuto il Real Madrid pochi giorni prima.

Indovina chi è il play? Chiarimenti cercasi

Ed allora è bene chiarire che a Milano è andato in onda ancora una volta lo “schema-caos” proprio nel settore delle guardie che è alle basi della fonte del gioco. Coach Sakota ha schierato inizialmente in campo un quintetto con a capo il play Jeremy Senglin che ha richiamato in panchina dopo soli 2 minuti di gioco. Jeremy Senglin è rimasto poi in panchina per tutto il I° tempo per essere richiamato in campo alla ripresa di gioco del 3°/Q ed ha poi di fatto preferito affidare le redini del gioco (gioco?) a portatori di palla non di ruolo come Morris e Bartley con il risultato che i tre risulteranno i peggiori in campo compromettendo anche le loro migliori capacità di tiratori scelti. Coach Sakota ha poi chiamato a guidare la squadra Tommy Laquintana, che è il più play far i tre giocatori, ed infatti per senza eccellere il giocatore di Monopoli ha svolto per bene il suo compitino per 8 minuti, prima di sparire dal campo anche lui e non rientrare più.

L’atteggiamento di coach Sakota potrebbe configurarsi come un segnale nei confronti della società per dimostrare che la squadra non ha un play di ruolo a cui affidare le redini del gioco e che lui non sa proprio più come fare, avendole tentate tutte, mentre la priorità della società è rivolta sul mercato alla ricerca di un pivot. Altrimenti siamo in stato confusionale puro con il conforto statistico dello score che certifica il fallimento con i seguenti numeri: per Frank Bartley, capocannoniere dello scorso campionato, 3 punti in 29’ di presenza in campo con 1/9 al tiro; per Jamel Morris 10 punti in 29’; per Jeremy Senglin 3 punti in 22’ e 1/8 al tiro; per Tommy Laquintana 2 punti in 8’. E così, alla fine i giocatori che si inventano nel ruolo di play non costruiscono gioco valido ed i tiratori scelti come Bartley e Morris subiscono una involuzione e sparano a salve senza lacuna preparazione e costruzione di tiro, con il risultato finale che in quattro di loro mettono referto 18 punti mentre di gioco di squadra neppure se ne parla.

Si complica l’operazione-salvezza

Il canestro da 3 punti realizzato dall’ex Alessandro Zanelli a 2” dalla fine ha consentito a Treviso di vincere a Trento e portarsi a 4 punti di distacco in classifica da Happy Casa, lasciando anche Pesaro, battuta a Varese, a 2 punti in più rispetto alla squadra brindisina, in fondo alla classifica con solo 8 punti, quando mancano ormai 10 partite alla fine del campionato. L’operazione salvezza si complica anche perché Happy Casa ha una deficitaria situazione di differenza canestri rispetto a Treviso e Pesaro e, pertanto, dovrebbe guadagnare più punti possibili e cercare di traguardare in un attualmente improbabile classifica avulsa con più squadre.

Ora scenda in campo la società

La parola passa ora alla società di Nando Marino che ha tempi stretti e assoluta necessità di rinforzare adeguatamente il roster questa volta senza alcuna possibilità di commettere altri errori che a questo punto del campionato diventerebbero decisivi e definitivi e non lascerebbero più spazio a possibili recuperi. L’operazione-salvezza passa ora dalle scelte della società. La prolungata sosta di campionato che fra Coppa Italia ed impegni di Nazionale terrà fermo il calendario fino alla ripresa prevista per il giorno 3 marzo, potrà aiutare Happy Casa Brindisi a prendere le soluzioni più opportune e razionali in vista del rush finale che vedrà impegnata la squadra in una “operazione salvezza” che ora appare disperata. Le partite in calendario nel mese di marzo contro le formazioni di Cremona, Varese, Trento, Scafati, Sassari, Treviso, Reggio.

