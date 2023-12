Happy Casa a Sassari un “quasi-derby” da incrocio terribile

Il ritorno alla vittoria contro Varese ha ridato speranza e rinnovato l’autostima alla squadra di coach Sakota che però a Sassari, contro la Dinamo dell’ex Piero Bucchi, viene messa da subito difronte ad un crocevia irto di difficoltà. Sassari, infatti, è ancora una partita ad altissima difficoltà per la urgente necessità della squadra di coach Bucchi di riscattare due pesanti sconfitte, fra campionato e Coppa, e di riprendere il cammino verso le Final Eight di Coppa Italia, obbiettivo a cui non intende rinunciare per la qualità del roster e le aspettative della società. Il probabile recupero di Ousmane Diop potrebbe dare alla Dinamo Sassari ancor più volontà e chance di successo. Queste sono alcune delle difficoltà che Happy Casa Brindisi del nuovo corso Sakota si troverà ad affrontare senza mette in conto la forza del pubblico del Pala Serradimigni che notoriamente ed in special modo in queste occasioni diventa determinante con il suo sostegno incessante.

Dubbio Morris-Kizlink da sciogliere anche a Sassari

La settimana di allenamenti è stata indispensabile per coach Sakota ed il suo staff per stabilire non solo il progetto partita ma soprattutto per verificare le condizioni fisiche e di forma prima di decidere la scelta fra Jamel Morris, che ha giocato molto bene contro Varese, e Tomas Kyzling la cui esclusione è stata motivo di forte delusione. In settimana Morris ha avuto qualche problema che ha costretto coach Sakota a tenerlo prudenzialmente a riposo per cui a Sassari potrebbe essere proprio Kyzlink il favorito per ricoprire il ruolo di guardia. La zona play making si avvarrà di un Jeremy Senglin in ottime condizioni di forma e si avvarrà anche dell’utilizzazione di Loren Jackson che ha avuto una settimana in più per integrarsi con la squadra e comprendere il gioco che il coach pretende di svolgere.

JJ Johnson, un recupero fondamentale per Happy Casa

Ma in settimana più di tutti è stato seguito il recupero di JJ Jhonson. Il giocatore è un elemento prezioso per la squadra che sarebbe un lusso eccessivo ed ingiustificato trascurare per gli obbiettivi che Happy Casa si pone, in special modo in una partita importante e difficile come quella di Sassari in cui sarebbe di fondamentale importanza una presenza positiva del giocatore americano. JJ Johnson è un giocatore che per molte cause non ha potuto esprimere in pieno tutto il suo valore, anche perché spesso mandato in campo accelerando il suo recupero (vedi l’inutile impiego a Saragozza, appenda reduce da infortunio), ma che potrebbe diventare di fondamentale importanza una volta portato alla massima condizione fisica e mentale, ripresa che un coach bravo ed esperto come Dragan Sakota saprà bene condurre a termine. Già a Sassari si spera in un suo pronto riscatta per il bene della squadra.

Xavier Sneed e Nate Laszewsky punti di forza

Coach Sakota potrà puntare sulle ottime condizioni fisiche e di forma di Xavier Sneed e Nate Laszewsky, due protagonisti importanti della vittoriosa partita contro Varese, utili e determinanti sui due lati del campo, ma conta anche nella ripresa di Jordan Bayehe. Il centro di Happy Casa è stato protagonista indiscusso esibendo la sua migliore prestazione da quando è in Italia, nella difficile e vittoriosa partita contro Virtus Bologna, ma si è poi per a Treviso e domenica scorsa contro Varese. Il ritorno di Bayehe alla migliore condizione di forma di Bayehe a Sassari è indispensabile se Happy Casa vuole avere qualche chance di vittoria contro la squadra di coach Piero Bucchi.

Coach Piero Bucchi, un giorno da…nemico

Happy Casa Brindisi si trova ad affrontare a Sassari l’ex Piero Bucchi, un coach per amico, per la prima volta alle prese con Happy Casa questa volta da…nemico ferito. Dopo coach Vitucci, infatti, il calendario mette ancora confronto la storia ed il cuore della squadra brindisina contro Piero Bucchi, uno dei principali artefici della rinascita immediata del basket brindisino, dopo la cocente delusione patita per la retrocessione in Lega Due del campionato 2010/11. Il legame di fraterna amicizia che lega Piero Bucchi al presidente Nando Marino ed alla sua famiglia, ai numerosi e fedeli amici brindisini, ed alla città stessa, fanno di questa partita un “quasi-derby” fratricida, considerate le attuali posizioni di classifica delle due squadre. La Dinamo Sassari ha necessità di porre immediati rimedi agli ultimi sbandamenti paurosi in campionato ed in Coppa (sconfitta in Champions contro Aek 110—79 e poi a Brescia per 110-65), e la necessità di un pronto riscatto, oltre a riprendere una posizione di classifica più prestigiosa e conforme alla qualità del roster costruito con ben altre ambizioni. Happy Casa Brindisi, invece, è alla continua ricerca di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione e dovrà essere pronta a sfruttare il particolare momento critico della squadra sarda. Un derby da tormentati, insomma, che richiederà in ogni caso il sacrificio di una delle due formazioni “amiche”.

Si gioca al Pala Serradimigni

Dinamo Sassari-Happy Casa Brindisi si gioca al Pala Serradimigni di Piazzale Segni, con palla in due alle ore 20 di domenica 17 dicembre. La direzione di gara è affidata a Lorenzo Baldini di Firenze che avrà il ruolo di I° arbitro, mentre la terna sarà completata da Gabriele Bettini di Bologna e Gianluca Capotorto di Palestrina (RM). La partita sarà trasmessa live dalla rete televisiva Dazn con inizio alle ore 20, mentre la radiocronaca diretta sarà effettuata dalla emittente brindisina Ciccio Riccio condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Tonino Bray.