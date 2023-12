Happy Casa allo sbando, sconfitta con -26 si consegna agli avversari di Treviso

BRINDISI - Un pomeriggio di un giorno da dimenticare. Nella partita del “si salvi chi può” Happy Casa Brindisi ha completamente fallito l’obbiettivo disputando a Treviso la peggiore partita di questo già mortificante inizio di stagione agonistica, rimediando un umiliante punteggio di -26 (86-60) che potrebbe incidere in maniera decisiva nella eventuale lotta per evitare la retrocessione. La squadra è scesa in campo priva della concentrazione e della necessaria determinazione che la partita richiedeva, con un approccio pari ad una gara amichevole laddove, invece, era necessario mostrare subito i muscoli e gli attributi indispensabili. Il 21-5 del 1° quarto (che sarebbe stato il 21 a 3 senza il canestro realizzato allo scadere del tempo!) dimostra ampiamente con quale spirito la squadra sia scesa in campo nella partita che doveva essere decisiva per il difficile percorso che l’aspetta per raggiungere il traguardo della permanenza in serie A.

Tutti i motivi per il miglior approccio alla partita

La posta in palio era altissima, come certamente prevedibile, perché si trattava di tenere Nutribullet Treviso ancora a 0 punti e staccarla di 4 punti in classifica, una formazione avversaria in piena involuzione tecnica e sull’orlo di una crisi di nervi, gravata da una pressione enorme per la contestazione della tifoseria trevigiana e l’ultimatum lanciato dal presidente Paolo Vazzoler qualche giorno prima della partita. Happy Casa Brindisi, invece, arrivava a Treviso dopo una prestazione eccellente e da un risultato straordinario per aver battuto sette giorni prima la capolista Virtus Bologna e, quindi, partendo da una posizione mentale ideale che avrebbe dovuto consentire un ideale approccio alla partita. Inoltre per la prima volta coach Dragon Sakota poteva contare su un roster completo per i rientri di JJ Johnson, Tommy Laquintana, Eric Lombardi e con a disposizione Loren Jackson, il nuovo acquisto atteso da tempo e che avrebbe dovuto risolvere gran parte dei problemi.

Tomas Kyzlink, la prima scelta sbagliata

Con l’esclusione di Tomas Kyzlink si è commesso il primo errore ancora prima di iniziare la partita di Treviso, con il giocatore sacrificato per scelta tecnica dovendo rinunciare ad uno straniero in soprannumero. Tomas Kyzlink era stato il giocatore più continuo dall’inizio del campionato ed aveva mantenuto un rendimento costante, pur ricoprendo un ruolo non suo e risultando fra i pochi giocatori del roster meritevole di essere riconfermato, così come ha fatto la società concedendogli il prolungamento del contratto. La scelta di tenerlo fuori è stata decisamente inopportuna, quando più logico sarebbe stato rinunciare a Jamel Morris che aveva avuto un rendimento incostante e mutevole, decisamente non all’altezza di Tomas Kyzlink. Per quel che è stato il mediocre andamento della partita, tuttavia, non sarebbe stato certamente determinante ai fini del risultato finale di Treviso, ma nell’attuale situazione di classifica Happy Casa Brindisi non può permettersi neppure il minimo errore e concedere il benché minimo vantaggio agli avversari.

Classifica che preoccupa ed involuzione tecnica

Il -26 di Treviso pesa come un macigno sulla classifica e vale una doppia sconfitta a causa della pesante differenza canestri maturata che, in caso di classifica avulsa, vedrebbe Happy Casa Brindisi soccombere alla stessa squadra trevigiana e ad altre eventuali formazioni che si potrebbero classificare a pari punti. Un peso in più nella difficile corsa ad ostacoli che la squadra di coach Sakota dovrà intraprendere fin dalla prossima partita casalinga contro Varese, appaiata a 6 punti, e continuare per tutto il campionato in cui ogni partita varrà una finale con l’assillo di non potersi permettere alcuna distrazione nel tentativo di coinvolgere altre formazioni.

Happy Casa senza giustificazioni. Sakota “Non ci siamo presentati, non abbiamo mai giocato”

La cocente delusione con la squadra mai in partita, è stata così facilmente sintetizzata dalle dichiarazioni di coach Sakota che ha giustamente ragione anche se, questa volta, ci ha messo del suo. C’è rabbia e delusione negli ambienti del basket brindisino, infatti, per il modo banale in cui è maturata la sconfitta di Treviso, per il pesante punteggio subito e per il comportamento tenuto in campo dai giocatori di coach Sakota, che non lascia presagire un futuro migliore. A Treviso la squadra esce sconfitta senza attenuanti e senza alcuna valida giustificazione. Con il roster al completo ed il vantaggio morale che avrebbe dovuto sostenerla, ci si aspettava una squadra più determinata, concreta e concentrata, con un approccio alla partita coerente con l’enorme difficoltà che la gara richiedeva.

Fallimento totale e zona playmaking da rivedere

Ed invece la squadra è fallita in ogni reparto e con tutti i giocatori, a cominciare dalla zona playmaking dove si è parzialmente salvato Jeremy Senglin ma non certo Loren Jackson che, al suo debutto, ha dimostrato di non avere le caratteristiche del play che si attendeva e che avrebbe dovuto consentire il salto di qualità alla squadra. E, a cascata, sono venuti meno Jamel Morris, tranne che in qualche sprazzo di lucidità, e sono mancati sia Jordan Bayehe, al quale è difettata la sua abituale determinazione ma non è stato servito ed ha giocato spesso troppo lontano dal canestro, che Nate Laszewsky sul quale si nutrivano molte speranze, dopo la buona prova fornita contro Bologna. Sono scomparsi dalla lotta anche Xavier Sneed e Joonas Riisma, due giocatori generosi che spesso hanno rappresentato punti di forza nella fase difensiva, e JJ Johnson che coach Sakota ha tenuto in campo per 10 inutili ed infruttuosi minuti. Johnson era al rientro in squadra dopo una lunga assenza per infortunio, ma da lui ci aspetta di più e deve essere necessariamente recuperato al meglio della condizione fisica, atletica e mentale per essere utile fin dalla prossima partita contro Varese. Johnson va recuperato al più presto possibile anche perché il giocatore, come Jamel Morris, ha un contratto biennale “blindato” per cui un eventuale “taglio”, come da qualche parte si richiede, diventerebbe improponibile e dannoso per la società.