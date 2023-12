Happy Casa – Scafati: con il "never give up” il presidente Marino chiama tutti a raccolta

BRINDISI - “Non mollare mai”. Alla vigilia della partita contro Scafati il presidente Nando Marino ha ritenuto di chiamare a raccolta la tifoseria, ma anche tutti, squadra e staff tecnico, lanciando ai microfoni di Antenna Sud lo slogan inglese del “mai, mai, mai non mollare mai”, come messaggio da seguire. È il famoso motto utilizzato come inno di incitamento dai fan inglesi per superare i momenti di più grave difficolta delle proprie squadre, ma è anche scritto nella storia perché scelto da Winston Churchill, dopo la sconfitta anglo-francese sulla spiaggia di Dunkerque, nei momenti in cui tutto sembrava perduto. Così il presidente Nando Marino, ha voluto lanciare questo significativo messaggio per cercare di superare l’attuale momento critico della squadra in relazione alla pesante situazione di classifica che vede Happy Casa all’ultimo posto in classifica con solo due vittorie conseguite e ben 10 sconfitte subite.

Contro Scafati ancora una battaglia da vincere a tutti i costi

Perciò che sia Scafati, Virtus Bologna o Milano, Happy Casa Brindisi non ha più scelta! Deve vincere sempre almeno tutte le partite in casa, fino all’ultima di campionato, perché sarà sempre come giocare una finale, ed il “give never up” del presidente Marino deve suonare come guida per tutto il campionato, senza mai mollare e rassegnarsi come solo una squadra di grande carattere deve saper fare. E così non può e non deve far paura una formazione come Scafati che arriva a Brindisi sia pure in ottime condizioni fisiche e di forma, rinvigorita dalla vittoria nel derby con il Napoli e forte di una posizione di classifica che con gli attuali 10 punti può ancora aspirare a conquistare un posto nelle Final Eight. Ginova Scafati schiererà a Brindisi il suo nuovo rinforzo Julian Gamble, fra i migliori in campo e determinante contro Napoli, l’ex di turno Alessandro Gentile ed il solito spauracchio di David Logan, per tentare un altro colpo grosso e rinsaldare la sua posizione di classifica.

Coach Sakota, pensaci tu!

Compito di coach Sakota sarà sicuramente quello di preparare al meglio una squadra da “combattimento” per affrontare Scafati, così come tutte le altre partite da “battaglia” che restano da giocare fino alla conclusione del campionato. L’esperto coach di Happy Casa, perciò, deve tirare fuori tutta la sua straordinaria abilità e la riconosciuta professionalità per infondere la giusta carica agonistica che dovrà essere alla base di una ancora possibile rimonta per avere successo e riprendere posizioni in classifica. E si comincia dalle scelte dei giocatori da schierare in campo e dal minutaggio da assegnare, che devono essere di sostanza, basate sulle condizioni fisiche ed atletiche dei giocatori.

Ritorna Jamel Morris, assente Kyzlink, si recupera JJ Jonson

In settimana è tornato ad allenarsi Jamel Morris, che è stato assente a Sassari, e sarà sicuramente in campo contro Scafati. Tomas Kyzlink, infatti, come ha annunciato il presidente Marino, in settimana ha dovuto rientrare a Praga per gravi problemi famigliari e, pertanto, non ha potuto svolgere la consueta preparazione settimanale. La cabina di regia sarà affidata inizialmente a Jeremy Senglin, diventato un punto di riferimento per la squadra e che proprio per questo motivo coach Sakota deve utilizzare con maggior minutaggio, e nel corso della partita potrà far posto al play Loren Jackson per ricoprire il ruolo di guardia.

Coach Sakota saprà bene che la squadra ha la necessità di schierare giocatori pronti a lottare su ogni pallone, in attacco ed in difesa, di rispondere con decisione al suo piano partita ed alle sue indicazioni e, considerato che non ci sono da affrontare impegni infrasettimanali di Coppa e di trasferte, utilizzare i migliori giocatori con il minutaggio più lungo possibile. Xavier Sneed, Nate Laszewsky e Jordan Bayehe dovranno aver un ruolo determinante anche per limitare i danni della mancanza di un pivot di ruolo, e ci si attende anche una buona prova da JJ Johnson, il cui completo recupero alla migliore condizione di forma fisica e mentale potrà essere decisivo per il prosieguo del campionato.

Appuntamento di sabato al PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi-Scafati si gioca sabato 23 dicembre con palla in due alle ore 18.30. La direzione di gara è affidata a Beniamino Manuel Attard di Priolo (SR) che avrà il ruolo di I° arbitro, con la collaborazione di Andrea Bongiorni di Pisa e di Matteo Lucotti di Binasco (MI), mentre al tavolo dei giudici di gara ci saranno Fabiola Monaco di Brindisi (segnapunti) Giuseppina Rendinelli di Foggia (cronometrista) e Maria Maggi di Taranto (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn ed Europa 2 visibile sul canale 211 della piattaforma Sky. La radiocronaca della partita andrà in onda in diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia, affidata alla emittente radiofonica brindisina “Ciccio Riccio” condotta dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico affidato a coach Tonio Bray. Le interviste nell’intervallo della partita saranno affidate a Giulia Mazzone che curerà anche le notizie i risultati ed i commenti delle partite dagli altri campi. Tutte le partite si giocheranno nella stessa giornata di sabato, a partire dalle ore 16 con Tortona-Treviso, ad eccezione di Olimpia Milano – Cremona che scenderanno in campo il giorno 24 con inizio alle ore 12.