Happy Casa, servono grinta e orgoglio per battere Varese e iniziare a scalare

BRINDISI - Il calendario offre ancora ad Happy Casa Brindisi una ghiotta occasione per rientrare in gioco nella lotta per evitare la retrocessione. La squadra di coach Sakota affronterà, infatti, al PalaPentassuglia la formazione dell’Openjobmetis Varese che è in posizione di classifica al terzultimo posto con 6 punti finora realizzati e, di conseguenza, una vittoria di Happy Casa accorcerebbe le distanze coinvolgendola ancor più in zona retrocessione. Da questa partita in poi Happy Casa dovrà raddoppiare il proprio impegno agonistico, scendere in campo con la massima determinazione e con un approccio che non può essere quello visto a Treviso che è costato una sconfitta cocente e per il momento forse determinante. E’ questo un aspetto di fondamentale importanza che coach Sakota dovrà particolarmente curare, perché ogni partita sarà una battaglia fino all’ultima di campionato, dove la concentrazione e l’impiego di energie devono essere costanti ed alle basi di ogni prestazione, anche per coinvolgere la delusa tifoseria del PalaPentassuglia, pronta a dare il proprio contributo quale componente indispensabile per raggiungere l’obiettivo salvezza a condizione che la stessa Happy Casa sappia trascinarlo, come accaduto contro Bologna.

Ancora dubbio Kyzlink - Morris

E poi ancora il campionato non consente più di commettere errori di valutazione nella scelta di giocatori da mandare in campo, così come accaduto a Treviso. Adesso è il momento delle scelte giuste e del “vietato sbagliare”. L’allenatore brindisino ha disponibile tutto il roster al gran completo, allargato con la presenza di Loren Jackson, il play maker ultimo arrivato e che dovrebbe rendere più consistente e produttiva la zona del playmaking, dove già contro Virtus Bologna in quel ruolo Jeremy Senglin aveva disputato un’ottima partita. Coach Sakota sarà ancora alle prese con problemi di scelta che dovrebbero consistere unicamente nello stabilire chi mandare in campo e chi in tribuna fra Jamel Morris e Tomas Kyzlink.

A Treviso, a sorpresa, la scelta è caduta sull’utilizzo di Jamel Morris ed è rimasto fuori Toma Kyzlink che più di tutti avrebbe meritato, invece, di essere preferito per il rendimento costante avuto fin dall’inizio del campionato e per la capacità dimostrata di essere molto utile ed affidabile anche di aiuto al play maker. Nel corso della preparazione settimanale coach Sakota ha alternato i due giocatori nel ruolo di guardia ma si è riservato di decidere soltanto dopo l’allenamento di rifinitura alla partita. Da definire meglio i compiti di Jordan Bayehe, migliore in campo contro Bologna e disattento ed improduttivo a Treviso, lontano dal canestro e fuori contesto, mentre contro Varese è confermata la presenza di JJ , che con una settimana in più di allenamento potrebbe tornare ad essere utile, pur non avendo ancora nelle gambe il ritmo partita necessario. Contro Varese è anche attesa la necessaria prova di riscatto di Nate Laszewsky e Xavier Sneed, tanto utili e determinanti contro Bologna quanto deludenti nell’ultima partita di Treviso.

Anche Varese all’ultima spiaggia

E tanto per non farsi mancare le difficoltà più impensate ed imprevedibili, anche questa volta Happy Casa Brindisi si troverà a giocare la sua partita più importante della stagione contro Openjobmetis Varese in piena crisi tecnica e di risultati, alla ricerca disperata di punti per mettere un vantaggio provvisoriamente determinante nei confronti della squadra di coach Sakota e di Treviso. Openjobmetis Varese ha giocato mercoledì sera alle ore 19 in Germania, contro la formazione del Chemnitz 99 (squadra che come la società varesina ha superato il primo turno della Fiba Europe Cup) rimediando una sonora sconfitta (109-85) che ha messo ancora più in bilico la già traballante panchina di coach Tom Bialaszewski che a Brindisi si gioca la sua stagione. In odore di esonero, perciò, il coach newyorkese deve vincere necessariamente a Brindisi mentre già si parla della sua sostituzione con il suo assistente Marco Legovich che sarebbe collaborato da Herman mandole. Si ripete, pertanto, la situazione venutasi a creare la scorsa settimana a Treviso ed Happy Casa è chiamata a raddoppiare la sua concentrazione e la voglia di lottare e vincere per evitare che l’allungo di Varese (ora a 6 punti in classifica) diventi determinante, mentre una vittoria della squadra di coach Sakota accorcerebbe le distanze a soli 2 punti, risucchiando la squadra varesina nella triste competizione della zona retrocessione.

A Carmelo Lo Guzzo la direzione della partita

La direzione di gara della partita Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese sarà affidata a Carmelo Lo Guzzo di Pisa, che avrà il ruolo di I° arbitro e si avvarrà della collaborazione di Mark Bartoli di Trieste e Marco Catani di Pescara. Al tavolo della giuria ci saranno Maria Maggi di Taranto (segnapunti), Daniela Calcagno di Brindisi (cronometrista) e Giuseppina Rendinelli di Foggia (24 secondi). La partita si gioca al PalaPentassuglia di Brindisi domenica 10 dicembre con palla in due alle ore 19.30 e sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva DAZN. La radiocronaca diretta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia sarà affidata all’emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray. A Giulia saranno affidate le interviste nel parterre del PalaPentassuglia durante l’intervallo della partita.