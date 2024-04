“Happy Casa sponsor cup”: i partner commerciali si sfidano tra loro

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Nella giornata di sabato 27 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 circa, si svolgerà la seconda edizione della “Happy Casa sponsor cup”, dedicata ai partner commerciali della squadra di basket per la stagione 2023/2024.

Presso il PalaPentassuglia si sfideranno quattro squadre con la partecipazione e collaborazione di dirigenti e staff della prima squadra e del settore giovanile in ruoli abitualmente loro non consoni (arbitri, allenatori, preparatori e così via).

