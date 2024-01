Happy Casa con il tandem Bartley-Sneed per un miracolo a Bologna

BRINDISI - Happy Casa Brindisi arriva a Bologna nel momento più triste della Virtus. La squadra di coach Luca Banchi ha iniziato questo mese di gennaio del nuovo anno con una sconfitta imprevedibile in campionato, a Reggio Emilia (72-68), per proseguire con il doppio crollo in Eurolega con pesanti sconfitte nel giro di soli due giorni, mercoledì a Belgrado, contro il Maccabi di Tel Aviv (97-78), per continuare venerdì scorso in Turchia, con la rovinosa sconfitta contro Anadolu Efes (99-75). La squadra di coach Banchi è stata messa sotto dalla straordinaria prestazione dell’ex brindisino Darius Thompson, autore di 26 punti e di una autorevole prestazione. La Virtus Bologna, pertanto, viene data dai tecnici e dagli osservatori più attenti in condizioni fisiche e di forma precarie, stanca e provata dalle due dure trasferte in Eurolega, e in difficoltà in attesa di ritornare in campionato, lunedì giusto contro Happy Casa Brindisi.

La Virtus dei campioni "feriti"

Ma coach Sakota (nella foto sopra) e la sua squadra sono consapevoli, invece, di doversi trovare difronte ad una formazione “ferita” e decisa a riscattare le recenti sconfitte e, pertanto, lunedì sera certamente troverà la forza di reagire avendo dalla sua parte l’orgoglio dei suoi campioni, giocatori di grande esperienza e autentici fuoriclasse in grado di rispondere sul campo a un momento di difficoltà. Marco Belinelli, Gabriel Lundberg, Tonike Shengelia, Daniel Hakett, Isaia Cordinier, Jordan Mickey e tutti gli altri componenti del roster sono giocatori di grande livello tecnico e di personalità che in qualsiasi momento possono trovare il passo giusto e trasformare una partita con un break vincente.

Tutti gli "zero" da cancellare

Per realizzare un miracolo a Bologna coach Sakota avrà attentamente studiato i difetti palesati dalla squadra nella vittoriosa partita contro Germani Brescia per evitare che si ripetano anche a Bologna, dove la Virtus certamente saprebbe ben approfittarsene: 0 rimbalzi offensivi, 0 punti da secondi tiri, 0 punti in contropiede. Si dirà (e lo dirà anche il coach brindisino) che dipende dalla mancanza di un pivot di ruolo che governi sotto i tabelloni e che il contropiede scatta solo dopo aver catturato i rimbalzi. Si dovrà chiedere, perciò, a Jordan Bayehe (4 rimbalzi difensivi) una maggiore presenza nel pitturato e che anche Nate Laszewski e JJ Johnson che garantiscano più continuità e partecipazione sotto i tabelloni, sacrificando parte delle loro caratteristiche tecniche, mentre lo stesso discorso vale per Xavier Sneed che pure nella sua strepitosa prestazione ha catturato anche 6 rimbalzi conquistati, ma anche a Eric Lombardi (anche per lui 6 rimbalzi) che si sta affermando come buon difensore. Poi tocca a Jeremy Senglin (con Nate Laszewski miglior tiratore da 3 punti del campionato), migliorare la qualità del gioco, far girare la palla e servire assist, evitando di rallentare il gioco con palleggi esasperanti al limite dei 14 secondi che consentono agli avversari di opporre una più efficace difesa schierata, perché la Virtus Bologna dispone di giocatori abili a difendere e rubar palla e trasformare in rapide azioni d’attacco portate a buon fine.

Bartley-Sneed, "attenti a quei due"

Con Frank Bartley è arrivato ad Happy Casa il giocatore della provvidenza. Si cercava fin dall’inizio un play guardia con punti nelle mani (oltre al solito pivot) e finalmente Happy Casa si è aggiudicato il meglio che ci fosse sul mercato. Con Bartley la squadra ha trovato un leader, un giocatore in grado di assumersi la responsabilità dell’ultima azione e del tiro conclusivo, che trasmette alla squadra più sicurezza e comunica fiducia e certezze. Anche a Bologna è atteso uno straordinario Xavier Sneed su di un palcoscenico fra i più prestigiosi d’Italia che dovrebbe ancora più esaltarlo e renderlo protagonista. Bartley e Sneed sono i giocatori che possono lanciare il segnale positivo e decisivo per la possibile rimonta di Happy Casa, a cominciare dalla realizzazione di un miracolo a Bologna. In questa settimana di preparazione alla trasferta di Bologna i “due” hanno dato spettacolo anche in allenamento con Sneed (nella foto sotto) che ha bucato con percentuali del 100 per cento e Bartley che non gli è stato da meno.

Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi si gioca lunedì

La partita fra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi si gioca nel posticipo di lunedì 15 gennaio con palla in due alle ore 20 nella Segafredo Arena del Viale della Fiera. La direzione di gara è affidata alla terna arbitrale che sarà diretta da Beniamino Manuel Attard di Priolo Gargallo (SS) che avrà il compito di primo arbitro, e si avvarrà della collaborazione di Lorenzo Baldini di Firenze, secondo arbitro, e Simone Patti di Montesilvano di Pescara. La partita sarà trasmessa sulla rete televisiva Dazn con inizio alle ore 20, mentre la radiocronaca diretta verrà effettuata dagli studi della emittente radiofonica brindisina Ciccio Riccio e sarà condotta dalla giornalista Lilly Mazzone, con la collaborazione tecnica di coach Tonino Bray e il contributo di Giulia Mazzone.