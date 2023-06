Basket, Champions League: la Happy Casa parteciperà al torneo di qualificazione

BRINDISI - Il board della Fiba Basketball Champions League ha diramato questa sera le partecipanti alla prossima edizione 2023/24 della BCL, inserendo la Happy Casa Brindisi nel torneo di qualificazione alla fase a gironi.

Per la società biancoazzurra si tratta di un ritorno alla competizione regina della FIBA disputata per tre anni consecutivi, prima di partecipare lo scorso anno alla Europe Cup. A difendere i colori italiani e cercare di strappare uno dei tre pass validi per la regular season, la Happy Casa Brindisi e l’Openjobmetis Varese.

I Qualification Rounds si svolgeranno dal 25 settembre al 1 ottobre, in sedi ancora da stabilire. I sorteggi per determinare i raggruppamenti si terranno mercoledì 5 luglio alle ore 11:00 italiane. Si potrà assistere alla cerimonia in diretta dalla House of Basketball su championsleague.basketball e sui canali ufficiali NBB.

Queste le squadre inserite nel torneo di qualificazione: Bakken Bears (DEN), BG Gottingen (GER), Caledonia Gladiators (GBR), Cholet Basket (FRA), CSM CSU Oradea (ROU), FMP Soccerbet (SRB), Happy Casa Brindisi (ITA), Heroes Den Bosch (NED), Ironi Hay Motors Ness Ziona (ISR), Jonava CBet (LTU), Kalev/Cramo (EST), Karhu Basket (FIN), Legia Warszawa (POL), Monbus Obradoiro (ESP), Mornar Barsko Zlato (MNE), Norrkoping Dolphins (SWE), Pallacanestro Varese (ITA), Patrioti Levice (SVK), Peja (KOS), Petrolina AEK LCA (CYP), Telenet Giants Antwerp (BEL), TSU Tbilisi (GEO), SIG Strasbourg (FRA), SL Benfica (POR).