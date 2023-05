Happy Casa vince e si prende la settima piazza. Sconfitta e retrocessione per Trieste

BRINDISI - Ritorno alla vittoria per la Happy Casa nell’ultimo match di regular season con il punteggio di 92-70 sulla Pallacanestro Trieste, condannata alla retrocessione nella classifica avulsa a fondo classifica. I ragazzi di coach Vitucci si scuotono e interpretano al meglio la partita mandando a referto cinque uomini in doppia cifra e non mettendo mai il risultato in discussione sin dal primo tempo di gioco. Ora inizia la volata playoff nella sfida contro la Virtus Bologna.

Cambia il quintetto scelto da coach Vitucci per iniziare la partita con Mascolo, Harrison, Riismaa, Burnell e Perkins in campo dalla palla a due. La partenza è a tinte biancoazzurre con le tripla di Harrison, Riismaa e Perkins per il parziale di 13-4.

Gli ospiti reagiscono con i primi punti dell’ex di giornata, Campogrande, ricucendo subito il gap. Il primo quarto si chiude sul 26-21. L’ingresso di Bowman, Reed, Lamb, Mezzanotte e Bayehe porta dalla panchina forze fresche e contributi importanti che contribuiscono alla doppia cifra di vantaggio a fine primo tempo (51-40). Al rientro in campo Trieste prova a rientrare a contatto con un break di 7-0 ma Nick Perkins alza il volume degli scontri sotto canestro contro Terry firmando il nuovo massimo vantaggio di +17 (70-53 al 30’). Ultimo quarto da statistiche aggiornate e un occhio ai risultati dagli altri campi per Trieste che viene condannata alla retrocessione e Brindisi che conquista la settima posizione in griglia playoff.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi-Pallacanestro Trieste 92-70 (26-21, 51-40, 70-53, 92-70)

Happy Casa Brindisi: Burnell 7 (2/4, 1/3, 2 r,), Reed 17 (4/5, 3/7, 2 r.), Bowman 4 (0/5, 0/1, 1 r.), Harrison 12 (1/1, 2/4, 3 r.), Mascolo 4 (2/3, 0/1), Lamb 12 (1/3, 3/5, 3 r.), Mezzanotte 12 (4/6 da 3, 4 r.), Riismaa 6 (2/3 da 3, 1 r.), Bayehe 4 (2/2, 0/2, 10 r.), Perkins 14 (4/5, 1/2, 5 r.), Vitucci (0/1 da 3), Bocevski. All.: Vitucci.

Pallacanestro Trieste: Bossi 2 (1/4, 0/2, 1 r.), Spencer 6 (3/4, 8 r.), Rolli ne, Deangeli ne, Campogrande 6 (2/2 da 3, 1 r.), Vildera ne, Bartley 28 (6/19, 3/6, 5 r.), Lever 14 (4/7, 2/3, 1 r.), Terry 2 (0/4, 4 r.), Ruzzier 9 (2/4, 1/2, 2 r.), Stumbris 3 (0/1, 1/5, 6 r.). All.: Legovich.

Arbitri: Baldini – Borgioni – Galasso. Tiri liberi: Brindisi 10/13, Trieste 11/12. Perc. tiro: Brindisi 33/63 (16/35 da tre, ro 8, rd 26), Trieste 25/63 (9/20 da tre, ro 11, rd 20).