Basket, Serie C Gold e C Silver: impegni domenicali per le brindisine

In campo tutte oggi (domenica 19 febbraio) le squadre brindisine impegnate nei campionati di C e C Silver. In C Gold L’Apulia Diagnostic Mesagne affronterà in casa la Valentino Basket Castellaneta, mentre la Dinamo Basket Brindisi sarà di scena sul parquet della Lotti Trani. In C Silver il Basket Francavilla giocherà a Trani, sponda Fortitudo, mentre l’Armeni Brindisi sarà impegnata a Barletta contro la Frantoio Muraglia.

LOTTI TRANI-DINAMO BRINDISI

Fresca di un nuovo giocatore all’interno del roster, il play-guardia Emanuele Caló, la Dinamo Brindisi arriverà a Trani con l’intenzione di portare a casa i due punti utili per un posto migliore nella graduatoria playoff, dove i brindisini si sono già qualificati.Palla a due ore 17:30

APULIA DIAGNOSTIC MESAGNE-VALENTINO BK CASTELLANETA

Coach Santini riparte dopo la brutta sconfitta subita nella giornata scorsa in trasferta contro la Dinamo Brindisi (97-64). Mesagne nel suo Palasport affronterà la Valentino Basket Castellaneta di coach Giovanni Gesmundo. La formazione tarantina viene da una serie di due vittorie consecutive e punta a un posto nei playoff. Palla a due ore 18:30 nel Palazetto dello sport di Mesagne.

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA-ARMENI ENTERPRISE BRINDISI

Coach Giuseppe Vozza dovrà affrontare insieme ai suoi ragazzi una delle trasferte più dure della stagione. I biancorossi brindisini affronteranno là Frantoio Muraglia Barletta nel Palasport della città della Disfida. Le due formazioni sono a pari punti a quota 18. Sarò un vero e proprio scontro diretto per andare ai playoff.nPalla a due ore 19:00

FORTITUDO TRANI-BASKET FRANCAVILLA 1963

Vola al quarto posto il Francavilla. Niente male per una squadra neopromossa. I biancoazzurri andranno in trasferta per cercare i due punti contro i tranesi della Fortitudo, ultima in classifica con due sole gare vinte.ìPalla a due ore 19:30.