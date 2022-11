Basket, C Silver e C Gold: Dinamo Brindisi in trasferta, Francavilla a caccia del poker

Quarto impegno per le compagini brindisine impegnate nei campionati di Serie C Silver e Gold di basket. La Dinamo Brindisi, fresca vincitrice del recupero della seconda giornata contro la Libertas Altamura (69-79), mette nel mirino la quarta vittoria su quattro partite. Sarà la Valentino Basket Castellaneta a far da muro agli adriatici. Nel palasport tarantino la partita comincerà alle ore 18:00 di domenica 6 novembre. Sempre in C Gold, l’Apulia Diagnostic Mesagne affronterà il Mola Basket 2012, nella trasferta barese in programma domenica 6 novembre al PalaPinto (ore 18:00).

In Serie C Silver, l’Armeni Enterprise Brindisi farà gli onori di casa alla Fortitudo Trani, nel palazzetto di Via Ruta, con palla a due alle ore 18:00 di sabato 5 novembre. Il Francavilla 1963 ospita la Pavimaro Molfetta, a caccia della quarta vittoria di fila. Si gioca domenica 6 novembre (ore 18:00) al Pala Piero Argentina di Francavilla Fontana.

Valentino Bk Castellaneta - Dinamo Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi punta alla quarta vittoria di fila su quattro partite. Sembra non fermarsi la squadra di coach Antonio Cristofaro, ora prima a pari punti con il Lucera Basket (un film già visto nell’anno precedente) e con il Mola Basket 2012. Sarà la Valentino Basket Castellaneta di coach Giovanni Gesmundo a contrastare le idee di gioco degli adriatici nella tosta trasferta tarantina. Nessun precedente tra le due compagini, dunque quello di Domenica.

Mola Bk 2012 - Apulia Diagnostic Mesagne

Parte male l’Apulia Diagnostic Mesagne. Coach Cosimo Romano e giocatori sono momentaneamente ultimi in classifica con 3 sconfitte su 3 partite giocate. Si cerca riscatto in una difficile trasferta contro il Mola Basket 2012, al momento capolista insieme a Lucera e Dinamo Brindisi.

Armeni Enterprise Brindisi - Fortitudo Trani

I biancorossi brindisini ospiteranno nel rinnovato PalaMelfi la Fortitudo Trani, squadra reduce da due sconfitte su due partite giocate. Gli adriatici vengono da una sconfitta contro la corazzata Ondatel Matera 2016 (98-82). Coach Vozza e giocatori cercano riscatto tra le proprie mura di casa. Appuntamento ore 18:00 sabato 5 novembre.

Francavilla 1963 - Pavimaro Molfetta

La sorpresa di questo campionato di Serie C Silver finora è il Francavilla, trascinata da un sontuoso Lillo Leo, con coach Massimo Caforio in plancia di comando. I francavillesi affronteranno la Pavimaro Molfetta, puntando alla quarta vittoria di fila davanti ai propri sostenitori. Palla a due ore ore 18:00 al palazzetto dello sport Piero Argentina.