Basket, C Silver e C Gold: gli impegni delle brindisine nella seconda giornata

Secondo turno interessante per le squadre brindisine impegnate nei campionati di Serie C Silver e Gold. Nel campionato di Serie C Gold questa settimana riposeranno la Dinamo Brindisi e la Libertas Basket Altamura, che ha ottenuto lo spostamento al 3 novembre della partita in programma domenica 24 ottobre nella cittadina barese. Sempre in C Gold, l’Apulia Diagnostic Mesagne di coach Cosimo Romano cerca riscatto in trasferta contro il Dai Optical Molfetta (palla a due domenica 23 ottobre, alle ore 18).

In Serie C Silver, l’Assi, dopo la vittoria contro il S.Rita Taranto per (70-97), sabato 22 ottobre debutta in casa (ore 18) contro la Pallacanestro Molfetta nel rinnovato PalaMelfi di Brindisi. Il Basket Francavilla 1963, domenica 23 ottobre (ore 18), ospita l’Olio Levante Barletta: nel mirino la seconda vittoria di fila.

Apulia Diagnostic Mesagne - Dai Optical Molfetta

Coach Cosimo Romano e giocatori in cerca di riscatto. L’Apulia Diagnostic Mesagne, dopo il ko all’esordio contro la Nuova Pallacanestro Monteroni (53-66), ha messo nel mirino i due punti contro la corazzata del Dai Optical Molfetta. I molfettesi vengono da una partita al cardiopalma contro la Valentino basket Castellaneta persa di un punto a scadere di tempo (69-68). Entrambe le compagini vogliono rialzare il capo e cercare di evitare una seconda sconfitta di fila. Appuntamento con la palla a due alle ore 18:00 al PalaPoli di Molfetta.

Armeni Enterprises Brindisi-Pallacanestro Molfetta

Dopo la vittoria sontuosa nella città dei due mari contro il S.Rita Taranto, l’Armeni Enterprises Brindisi si prepara per la prima uscita casalinga contro la Pallacanestro Molfetta. Coach Giuseppe Vozza e compagni affronteranno un campionato molto impegnativo con squadre attrezzate. Fra queste rientra la Pallacanestro Molfetta, che nonostante la prima sconfitta stagionale contro il Canausium Basket per (64-69), intende dar fastidio ai biancorossi brindisini. Inoltre l’Armeni Enterprise Brindisi ha ufficializzato sui propri canali social l’ufficialità di nuovi tre under 2005 (Riccardo Quaranta, Davide Loisio e Riccardo Perfigli) Palla a due ore 18:00 al PalaMelfi di Brindisi

Basket Francavilla 1963 - Olio Levante Barletta

Usciti vittoriosi dal campo del Cus Bari con ampio margine (54-85), coach Massimo Caforio e giocatori mirano alla seconda vittoria di fila contro la attrezzata Olio Levante Barletta. I barlettani nell’ultima sfida sono caduti in casa propria contro la Scuola di Basket Lecce per 79-88. I francavillesi partono bene e con l’aiuto e il sostegno dei loro tifosi di casa puntano al meglio. Palla a due ore 18:00 nel Pala Piero Argentina di Francavilla Fontana.