Basket, Final Four regionale: scalpitano i ragazzi dell'Aurora under 15 Eccellenza

BRINDISI - Dopo una semina curata nei minimi dettagli e con meticolosa attenzione ai particolari, è giunta l’ora del raccolto per la formazione Under15 Eccellenza dell'Aurora Brindisi. Il gruppo di giovani cestisti diretto da coach Rosaria Balsamo, è chiamato a un'altra, importante, prova del nove. Mercoledì 19 aprile prossimo, infatti, al Pala Lasala di Bari, tana della gloriosa Angiulli Bari, si disputeranno le gare della Final Four regionale, atto conclusivo di una stagione già di per sé ricca di soddisfazioni per lo staff tecnico e dirigenziale dell'Aurora.

Nella regular season, i ragazzi terribili di Rosaria Balsamo (che ha trasmesso al gruppo grinta e personalità da vendere) hanno chiuso al terzo posto un girone da 11 squadre dominato dall'Angiulli Bari (che ha conquistato 38 punti su 40 in palio), seguita sul secondo gradino del podio dalla New Basket Lecce, e precedendo la Happycasa Brindisi. Stante questa classifica finale, quindi, il tabellone è già bello e fatto. Alle 17.30 al Pala Lasala, dunque apertura con palla a due tra Aurora Brindisi e New Basket Lecce. A seguire, altro match tra Angiulli Bari e Happycasa Brindisi. Le vincenti disputeranno la finalissima venerdì 21, e la vincente accederà direttamente al girone interregionale, la seconda avrà un'altra chance con la spareggio contro la seconda dell'Abruzzo/Molise. Come ogni vigilia importante, fare pronostici è sempre azzardato, ma se tanto mi dà tanto, l'Aurora è… promettente. Il roster allestito dalla dirigenza e da coach Balsamo è di assoluta qualità, una delle tante punte di diamante di un settore giovanile, quello gialloblu, che nel corso degli anni ha implementato staff e motivazioni e, di conseguenza ambizioni e interesse degli addetti ai lavori.

Un lavoro certosino che parte dalla parte tattica in palestra, e arriva alla gestione degli aspetti puramente tecnici e psicologici, nell'ottica di formare giocatori ma soprattutto uomini completi, pronti a farsi valere anche in teatri più importanti. E non a caso, infatti, Narcisse Babingila è sotto stretta osservazione da tempo da società professionistiche italiane ed europee, così come Pantile e Marciante sono entrati nella rosa del raggruppamento Sud della Nazionale di categoria meritandosi anche i complimenti dei tecnici federali.

Ma tutto ciò non è frutto del caso. È un lavoro d’equipe voluto fortemente dal responsabile tecnico Giovanni Rubino, che ogni giorno è impegnato sui campi sia per lavorare individualmente con i propri ragazzi assieme con i colleghi allenatori Bray, Rodi, Balsamo e Leuzzi, per un lavoro di squadra attento anche al lavoro del minibasket seguito dagli istruttori Tasso, Bevilacqua, e Marsella. Dunque, il progetto Aurora Academy è una splendida realtà, un progetto spalmato nel tempo che sta dando i suoi frutti grazie all’impegno di una dirigenza che non lascia nulla di intentato, che ha entusiasmo e competenza, trovando collaborazione nei ragazzi e soprattutto nelle famiglie. Un punto di riferimento, insomma, per crescere tutti insieme. Ma intanto, tornando alle vicende agonistiche, mercoledì pomeriggio, dunque, tutti a Bari, questi ragazzi lo meritano davvero.

Giocatori e staff tecnico

Questi i protagonisti della splendida cavalcata che, se tutto va come potrebbe andare, si trasformerà a prescindere in un successo da gustarsi in toto: Pantile Emanuele, Arnaldo Luca, Marciante Antonio, Babingila Narcisse, Barbuto Francesco, De Cagna Alessio, Di Coste Francesco, Pantaleo Francesco, Prete Onore, Colella Angelo, De Fazio Cosimo, Rollo Marcello, Ostuni Davide, Federico Daniele.

Allenatore: Balsamo Rosaria

Primo assistente: Rodi Rino

Assistente: Tasso Giuseppe

Dir. accompagnatore: Siccardi Alessandra

Addetto Arbitri: Perrucci Patrizia