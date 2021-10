Happy Casa: Gaspardo infortunato assente contro Fortitudo Bologna

BRINDISI - Una distorsione alla caviglia procuratasi in allenamento costringerà Raphael Gaspardo a rinunciare alla partita contro Fortitudo Kigili Bologna. Il giocatore, attualmente uno dei più in forma della squadra, dovrà osservare un periodo di riposo e sottoporsi alle cure dello staff medico di Happy Casa ma, in ogni caso, non sarà disponibile per la partita contro Fortitudo e neppure per la prossima di Champions League, in programma il lunedì successivo (si gioca al PalaPentassuglia il 18 ottobre alle ore 20.30) con la formazione turca del Cluj-Napoca. L’infortunio e la rinuncia a Raphael Gaspardo costringerà probabilmente coach Vitucci a rivedere l’impostazione della squadra che contro Derthona aveva trovato il giusto equilibrio con l’inserimento stabile di Jeremy Chappel nel ruolo di guardia, compito che probabilmente dovrà rivedere per coprire il vuoto lasciato dallo stesso Gaspardo.

Più spazio per Mattia Udom

La scelta che presumibilmente adotterà coach Vitucci contro Fortitudo Bologna, potrebbe ricadere su Mattia Udom, apparso in eccellenti condizioni fisiche e di forma contro Derthona, oppure prevedere l’utilizzazione di Lucio Redivo nel ruolo di guardia con Alessandro Zanelli e Josh Perkins in cabina di regia. La squadra farà affidamento su Nick Perkins, straordinario protagonista della vittoria di Casale Monferrato, e su Adrian Nathan apparso in netto progresso ed in condizioni di supportare lo stesso Perkins sotto i tabelloni.

Fortitudo in campo con Jabril Durham

La società bolognese ha vinto la corsa contro il tempo ed ha depositato il contratto in tempo utile per utilizzare il play Jabril Durham nella partita contro Happy Casa Brindisi. Con il play americano, che arriva da Amburgo, coach Antimo Martino ha coperto un ruolo importante in un momento in cui la squadra soffriva per le assenze di Fantinelli, Groselle e Mancinelli. Jabril Durham, classe1944 per 185 centimetri, arriva da Amburgo, dove nell’ultima partita contro Francoforte ha realizzato 11 punti, ha distribuito 11 assist e recuperato 8 palloni, dovrebbe essere il nuovo leader della squadra di coach Martino reduce dal successo conseguito nell’ultimo turno di campionato contro Pesaro(87-66)

Turno di venerdì al PalaPentassuglia

Happy Casa-Kigili Bologna si gioca di venerdì. L’anticipo di campionato è stato stabilito in relazione al calendario della Champions League che vedrà impegnata Happy Casa Brindisi lunedì prossimo, 18 ottobre, ore 20.30, al PalaPentassuglia contro la squadra turca del Cluj-Napoca. L’incontro è affidato alla terna arbitrale guidata dal 1° arbitro Tolga Ozge Sahin di Messina che sarà collaborato da Denis Quarta di Torino e Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno. Il “tavolo” sarà composto da Giuseppe Minafra, segnapunti, di Ruvo di Puglia, Maria Maggi di Taranto al cronometro e Fabio Monaco, responsabile dei 24 secondi. La partita sarà trasmessa in diretta su Discovery+ (Eurosport Player) e la radiocronaca diretta andrà in onda sulla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dal PalaPentassuglia da Lilly Mazzone con interviste, commenti ed approfondimenti e con la collaborazione tecnica di coach Tonino Bray.