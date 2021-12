Happy Casa: accesso consentito agli abbonati, stop a vendita biglietti

BRINDISI - A fronte delle nuove disposizioni governative relative al contenimento del Covid-19 all'interno dei palasport, la società Happy Casa Brindisi comunica che tutti gli abbonati alla stagione 21/22 avranno garantito il proprio posto a sedere per assistere alle partite di Legabasket Serie A. In questa fase e fino a diversa comunicazione, non saranno dunque disponibili i biglietti per le singole partite. Tutti coloro che hanno acquistato tagliandi singoli d'ingresso validi per il match Brindisi-Napoli in programma il 9 gennaio 2022, potranno rivolgersi al punto vendita di Corso Garibaldi, 29 per richiedere il rimborso. (tel: 3929554379 - mail: store@newbasketbrindisi.it).