Brindisi - Trieste: biglietti in vendita a partire da oggi

A partire dalle ore 11:00 di mercoledì 19 aprile, sono in vendita online su Vivaticket e al New Basket Store di Corso Garibaldi i biglietti per assistere al match tra la Happy Casa Brindisi e la Pallacanestro Trieste in programma domenica 7 maggio alle ore 17:30. Ultimo match di regular season dal valore molto importante in vista della volata finale in ottica playoffs scudetto.

Tickets in vendita: New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15); online sul sito www.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

Si ricorda che sono contestualmente disponibili i biglietti per il match Brindisi-Trento al PalaPentassuglia del 23/04/2023 con palla a due fissata alle ore 19:30.