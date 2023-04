Insulto razzista a giocatore Happy Casa, Nando Marino: "Auspico il Daspo"

BRINDISI – Non si spengono le polemiche sull’infuocato post partita di Givova Scafati – Happy Casa Brindisi, match disputato martedì scorso (11 aprile). Il presidente del sodalizio biancazzurro, Nando Marino, auspica che sia identificato e sottoposto a Daspo il tifoso della compagine casertana che ha dato della “scimmia” a un giocatore della New Basket, mentre l’atleta saliva a bordo del pullman. Dopo aver denunciato un’aggressione ai suoi danni avvenuta nel sottopassaggio del palasport, Marino torna sui fatti del post gara tramite una dichiarazione rilasciata ad Ansa. A proposito degli insulti razzisti, Marino parla di una “una piaga sociale che riguarda alcuni esagitati, che non possiamo chiamare tifosi”. “Auspico che una volta identificato - afferma Marino - possa ricevere il Daspo".

"E' una piaga sociale – prosegue il presidente- che dobbiamo emarginare e combattere tutte e 16 le società di pallacanestro italiane, ma anche quelle di calcio, dove purtroppo è sempre più frequente questo tipo di sfogo che non ha nulla a che vedere con la società civile e con lo sport".

L'indagine della Procura federale

Va ricordato che la Procura federale ha aperto un’indagine su quanto accaduto all’interno dell’impianto di gioco. Nel frattempo il giudice sportivo della Lega Basket Serie A ha squalificato coach Vitucci per una giornata, "per comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli arbitri a fine gara all'interno del tunnel di accesso agli spogliatoi, fatto che non degenerava per il pronto intervento del 1° assistente allenatore (Fabio Corbani, ndc). Sostituita con ammenda di 3.000 euro". Altra ammenda, da 2 mila euro, per Scafati "per offese e minacce collettive e frequenti, nei confronti dei tesserati avversari".

La solidarietà del Brindisi Fc

La società della Ssc Brindisi Football Club, intanto, esprime solidarietà alla New Basket. “In relazione ai fatti accaduti nel post Scafati-Happy Casa e nello specifico ad alcune frasi di marcata matrice razzista proferite nei confronti di un tesserato biancazzurro – si legge in una nota – il club desidera esprimere piena solidarietà al club del presidente Marino condannando al contempo ogni forma di violenza verbale e fisica che in alcun modo potranno mai trovare casa nei sani valori dello sport”.