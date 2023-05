Happy Casa, Marino: "Contro Trieste un immediato scatto d’orgoglio della squadra”

BRINDISI - Aveva accumulato un prezioso “tesoretto” di punti che lasciava presagire ad un ingresso trionfale, dalla porta principale, nella griglia play off scudetto di questa stagione regolare. Le posizioni di classifica dalla 4^ alla 6^ erano a portata di mano e la superlativa prestazione offerta dalla squadra contro Sassari aveva consolidato la convinzione di una squadra ritrovata e ben disposta a raggiungere questo obbiettivo molto ambizioso che le avrebbe consentito di avere un ruolo di rilievo fra le formazioni impegnate nei play off.

C’erano tutti i presupposti perché questa Happy Casa è la squadra che ha sfiorato la vittoria al Forum di Milano, contro l’Olimpia, che ha battuto la Virtus Bologna ed in ordine tutte le prime formazioni della classifica, da Derthona, a Sassari, Venezia, Trentino e Brescia, vale a dire le formazioni che ora la precedono in classifica e che hanno guadagnato le migliori posizioni nella griglia play off, con la possibilità di superare almeno il primo turno ed evitare i proibitivi scontri contro le “big” Milano e Bologna. A Brescia, però, la squadra di coach Vitucci, ha perso la quinta partita delle ultime sei disputate in campionato, scalando rovinosamente e senza appello la classifica dalla possibile collocazione fra il 4° e 6° fino al 7°/8° posto, unico rimasto adesso disponibile e che si definirà domenica prossima fra Happy Casa e la stessa Leonessa Brescia se esce sconfitta da Scafati e se Happy Casa vince contro Trieste, per ottenere il 7° posto in classifica.

“C’è molta soddisfazione per il risultato raggiunto perché per la quinta volta la nostra società con Happy Casa Brindisi è presente alla prestigiosa vetrina dei play off scudetto, ma anche tanta rabbia perché la squadra ha avuto a portata di mano la conquista di un posto importante, ad un passo fra il 4° ed il 6° posto, per poi ritrovarsi alla fine a giocare per la 7^ o l’8^ posizione di classifica della regular season", ha detto il presidente Nando Marino alla vigilia dell’ultima partita di campionato contro Trieste. “La superlativa prestazione fornita contro Sassari, con il ribaltamento clamoroso della pesante differenza canestri - prosegue Marino - aveva fatto illudere e sperare in un finale di campionato in crescendo anche perché, ad eccezione della partita di Varese, dove sapevamo che avremmo trovato un campo infuocato, le altre partite erano decisamente alla portata di Happy Casa”

Resta da vincere contro Trieste e sperare nella sconfitta di Brescia sul campo di Scafati per arrivare perlomeno al 7° posto della griglia play off

“Occorre di sicuro una immediata inversione di tendenza ed uno scatto d‘orgoglio anche se una vittoria contro Trieste non cambierebbe di molto le difficoltà che la squadra dovrà affrontare, perché le avversarie in calendario si chiamano Bologna o Milano, due formazioni decisamente proibitive. L’esperienza insegna, tuttavia, che nei play off le sorprese non mancano mai, con risultati clamorosi ed insperati ed Happy Casa non è nuova a risultati eclatanti.”

L’involuzione complessiva, tecnica e mentale mostrata nelle ultime partite, però, con giocatori apparsi irriconoscibili lascia dubbi sul rendimento di Happy Casa

“La partita sarà abbastanza difficile perché Trieste cercherà a Brindisi i punti necessari per ottenere la certezza matematica della permanenza in serie A, ma servirà ad Happy Casa per valutare la reazione della squadra, la condizione fisica e mentale attuale e per questo motivo sarà molto utile come preparazione ai prossimi play off. Ci sono giocatori, come D’Angelo Harrison, che ha giocatole ultime partite sotto tono perché condizionato da un pesante stato influenzale ed altri che sono consapevoli ed arrabbiati per le loro recenti prestazioni ma che sono decisi e motivati per un immediato riscatto”.

Brindisi per i play off Trieste per la permanenza in serie A

E’ quasi un testa coda anche se Brindisi è certa di disputare i play off ed attende, come Trieste, il risultato di Scafati che gioca contro Brescia. Trento. Se Trieste dovesse vincere a Brindisi è salva matematicamente, ma anche se una solo delle altre squadre fra Napoli che gioca a Verona, Reggio Emilia che gioca in casa contro Trento e Scafati contro Brescia dovesse perdere la squadra di coach Marco Logovich resterebbe ugualmente in serie A. Happy Casa, invece, potrebbe migliorare la sua posizione in griglia play off dalla 8^ alla 7^ solo in caso di vittoria contro Trieste e Brescia perdere a Scafati. Coach Vitucci avrà a disposizione il roster al gran completo perché tuti i giocatori hanno svolto regolarmente gli allenamenti nel corso della settimana, mentre Trieste dovrà fare a meno di Lodovico Deangeli, che ha lamentato un trauma contusivo alla coscia sinistra, ma avrà in campo gli ex brindisini Luca Campogrande ed in panchina l’apprezzato Stefano Maffezzoli, assistente di Marco Legovich.

La direzione arbitrale della partita è affidata a Lorenzo Baldini

Happy Casa Brindisi- Alma Trieste si gioca al PalaPentassuglia di contrada Masseriola, domenica 7 maggio con palla in due alle ore 18. La direzione di gara è affidata all’arbitro Lorenzo Baldini di Firenze, designato in qualità di 1° arbitro, e sarà collaborato da Denny Bongiorni di Roma e Martino Galasso di Siena. Al tavolo di giudici di gara sono indicati Maria Maggi di Taranto (segnapunti), Fabiola Monaco di Brindisi (cronometrista) e Rosa Melucci di Taranto (24 secondi).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sport e dalla stazione televisiva Dmax visibile sul canale 52 del digitale terrestre, mentre la radiocronaca sarà affidata come di consueto alla emittente brindisina Ciccio Riccio condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del prezioso commento tecnico di coach Tonino Bray.