Coach Tonino Bray torna agli albori: “Ecco perché ho detto sì all’Aurora”

BRINDISI – Coach Tonino Bray torna agli albori di una carriera quarantennale. Reduce dalla salvezza conquistata con il Mesagne nel campionato di C Gold, il tecnico brindisino, a sorpresa, lascia le categorie senior per tornare nei campionati giovanili. Lo fa con i ragazzi dell’under 19 d’Eccellenza dell’Aurora Basket Brindisi. In un’intervista a BrindisiReport, Bray spiega le ragioni di una scelta che ha spiazzato gli addetti ai lavori. Le opportunità di restare fra i “grandi”, del resto, non gli sono mancate, ma il coach ha raccolto con entusiasmo la proposta del collega Giovanni Rubino, capo allenatore dell’Aurora.