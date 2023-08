Corsi per arbitri di basket a Brindisi: aperte le iscrizioni

BRINDISI - Sono aperte le iscrizioni ai corsi di arbitro ed ufficiale di campo di basket nelle province di Brindisi e Lecce. Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 13 ai 30 anni. A fine corso, saranno consegnati fischietto e maglia ufficiale Fip. È previsto un rimborso per ogni gara arbitrata. Inoltre, tutti gli arbitri avranno la tessera Siae che dà la possibilità di entrare gratuitamente in tutti i palazzetti d'Italia. Per info scrivere a cia@puglia.fip.it