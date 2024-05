Basket: torneo “Estathé” 3X3 Fip, iscrizioni aperte

BRINDISI – Sono aperte anche ad altre province le iscrizioni al torneo 3 contro e di basket che sabato 29 e domenica 30 giugno si svolgerà presso il parco Bruno Petrachi di Lecce, dalle ore 16 alle 22. Gli organizzatori auspicano il coinvolgimento di 16/20 squadre - categoria “open maschile”. Il torneo sarà parte del circuito “Estathè 3×3 Italia Fip Circuit 2024”, quindi assegnerà dei punti per la classifica nazionale delle squadre 3x3.

“L'iniziativa - spiega Antonio Savastano, uno dei promotori - si arricchirà ulteriormente con la partecipazione di scuole di ballo locali, le quali offriranno spettacoli ed esibizioni che integreranno l'atmosfera sportiva con la vivacità della cultura locale”.

Chi siamo

L’organizzazione del torneo rappresenta il risultato della collaborazione di tre appassionati, Antonio Savastano, Andrea Ingrosso e Alessandro Gismondi, i quali hanno trovato un prezioso alleato nell’Asd New Basket Carmiano. La società salentina si è dimostrata immediatamente disponibile ad abbracciare e promuovere l'idea del torneo, offrendo un sostegno tangibile e prezioso per la sua realizzazione.

Il basket 3x3

La disciplina 3x3 è giocata con tre giocatori per squadra su una metà campo da basket con un solo canestro. È un gioco più veloce e dinamico rispetto alla pallacanestro tradizionale. Una nuova disciplina olimpica che si gioca durante eventi di più giorni, dove lo sport si fonde con altri tipi di attività di intrattenimento (musica, ballo, arte, ecc.). Ha una forte valenza sociale in quanto la promozione sportiva del 3x3 si svolge spesso su playground pubblici aperti a tutti, nelle zone aggregative per i più giovani.

Il torneo

Il 1° torneo di basket 3x3 a Lecce rappresenta un'importante iniziativa di rilevanza culturale e sociale che si propone di promuovere valori di integrazione, competizione sana e coinvolgimento della comunità locale.

Questo evento non solo offre un'opportunità per gli appassionati di basket di mettere alla prova le proprie abilità in una modalità di gioco dinamica e coinvolgente, ma sottolinea anche il ruolo dello sport come catalizzatore di interazione sociale e inclusione La scelta di organizzare il torneo a Lecce non solo risponde alla crescente popolarità del basket 3x3 come disciplina sportiva, ma evidenzia anche l'importanza di promuovere eventi di questo tipo in contesti culturali e sociali diversificati, contribuendo così alla diffusione e alla valorizzazione dello sport nella Regione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui