Colpo Happy Casa: preso l'ex Nba JaJuan Johnson, protagonista anche in Eurolega

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi piazza un importante colpo di mercato. Si tratta dell’ala/centro americana JaJuan Johnson, nato nel 1989. L’atleta statunitense ha sottoscritto un accordo valido per le prossime due stagioni sportive.

Vecchia conoscenza della Serie A, Johnson è stata la scelta numero 27 al draft Nba 2011, calcando i parquet Nba per 36 partite ufficiali con la prestigiosa canotta dei Boston Celtics.Grande conoscitore del campionato italiano, a Pistoia nel 2013/14 e Cantù dal 2015 al 2017, ha giocato negli ultimi anni da protagonista nei massimi campionati europei tra Russia, Turchia, Germania e Francia vincendo l’Eurocup nel 2018 con il Darussafaka e partecipando all’Euroleague con la prestigiosa canotta del Bayern Monaco nella stagione 2020/21.

JaJuan Johnson è stato allenato anche da coach Fabio Corbani durante il suo periodo a Cantù. Dopo aver trascinato Pistoia ai playoff scudetto e gara cinque contro Milano con 14.7 punti e 6.5 di media, si ripete e migliora nel biennio successivo tanto da risultare nella stagione 2016/17 il secondo miglior giocatore per valutazione (21.3), il quarto marcatore (19 punti), quarto stoppatore (1.4) e sesto rimbalzista (7,2). Statistiche importanti che attirano le attenzioni dei club esteri: Darussafaka, Kuban, Bahçe?ehir, Bayern Monaco, Ankara e Gravelines le sue tappe successive in una carriera europea di altissimo livello.

La sua esperienza europea è condita da ben 68 partite di EuroCup alla media di 13 punti e 5.8 rimbalzi e 21 gare di Eurolega, con un career high di 17 punti nella vittoria del Bayern sul Valencia.

Nell’ultima stagione nella prima lega francese al Gravelines, ha registrato una media di 15.3 punti e 4 rimbalzi. JJJ ora si appresta ad infiammare il PalaPentassuglia con la divisa della Happy Casa Brindisi per le possime due stagioni.

Il commento di coach Corbani: "Ringrazio il club per questa importante operazione. Conosco JJ. Diventerà un prezioso riferimento tecnico per la squadra, e la sua professionalità sarà apprezzata dai nostri tifosi. Welcome back in Lba JaJuan!".