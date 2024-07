Jamel Morris lascia Brindisi: rescissione consuale del contratto

BRINDISI – In data odierna, 1 luglio, la Valtur Brindisi ha comunicato la rescissione consensuale del contratto, siglato lo scorso anno, con l'atleta americano Jamel Morris. "Da parte della società vanno al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionistica - si legge in una nota societaria -, ringraziandolo per l’impegno profuso durante l’arco della permanenza a Brindisi".

