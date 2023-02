Basket, la Limongelli Dinamo Brindisi domina il derby contro Mesagne

BRINDISI - Nel derby della provincia tra Limongelli Brindisi e New Virtus Mesagne la Dinamo disputa la miglior gara della stagione superando i “cugini” per 97-64, conquistando così la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie C Gold.

In un PalaZumbo gremitissimo, la squadra di coach Cristofaro ha dato dimostrazione di forza e compattezza, nonostante l’assenza di Fracasso e l’infortunio a gara in corso subito da Epifani, non lasciando il minimo spazio alle iniziative di Mesagne aggredendo ogni pallone fin dalla rimessa e in attacco trovando sempre la soluzione migliore, come confermato dalle altissime percentuali sia da 2 (70 per cento) che da 3 (40 per cento).

Da segnalare prima del match l’omaggio che la Limongelli ha voluto regalare a coach Gigi Santini, storico protagonista della pallacanestro brindisina da giocatore e da allenatore e che con la Dinamo ha conquistato la promozione in Serie D nel 2017, ed oggi head coach della New Virtus Mesagne.

La cronaca del match

Coach Cristofaro si affida al solito quintetto composto da Fouce, Stonkus, Musa, Caloia e Pulli, mentre gli ospiti scelgono Angelini, Taddeo, Ranitovic, Budrys e Gallo. Dopo il primo canestro di Fouce, Gallo realizza 4 punti consecutivi con la squadra brindisina poco reattiva in campo. Coach Cristofaro dopo un minuto e mezzo chiama time-out e striglia i suoi giocatori come se fosse sotto di 20 punti: da quel momento la Dinamo cambia completamente volto. Capitan Pulli in area è una sentenza con 6 punti in fila, Caloia lotta sotto le plance, Musa, Fouce e Stonkus volano in campo e la Dinamo al 10’ è sul 25-8, concedendo agli avversari solo le briciole.

Nel secondo quarto la Limongelli è una furia, tanto in attacco quanto in difesa: la zone press ordinata dalla panchina brindisina non lascia respiro agli ospiti, con Musa che recupera ben 5 palloni e Okafor che mostra tutte le sue qualità difensive. Epifani in attacco è “on fire” con 8 punti realizzati nel quarto, Stonkus e la sua classe si mettono al servizio della squadra con 5 assist e con una grande prestazione corale la Dinamo torna negli spogliatoi sul 54-18.

Reazione d’orgoglio di Mesagne nel terzo quarto che, spinta da Ranitovic, cerca di ridurre l’ingente passivo ma la Dinamo con le bombe di Fouce e la fisicità di Musa riesce ad attutire il colpo, chiudendo il parziale in parità e con il tabellone che recita 72-36 al 30’.

Ultimi 10 minuti nei quali Mesagne con l’ex di giornata Pellecchia prova a ricucire l’ampio strappo ma il trio Musa-Stonkus-Fouce non molla di un centimetro. Coach Cristofaro concede la giusta standing ovation ai suoi talenti, schierando in campo per oltre 4 minuti, insieme a Greco già protagonista nel secondo quarto, i suoi under Patrizio, Mazzeo e Mongelli, con quest’ultimo che con 5 punti in fila manda in visibilio il pubblico del PalaZumbo.

Con questa vittoria la Dinamo bissa il successo dell’andata e guarda con entusiasmo al futuro: domenica 19 febbraio la squadra brindisina sarà impegnata sul campo del fanalino di coda Juve Trani e l’occasione sarà ghiotta per continuare il filotto di vittorie consecutive e cercare di conquistare la miglior posizione nella griglia playoff per la promozione! Diretta streaming a partire dalle ore 17:55 su www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – New Virtus Mesagne 97-64 (25-8, 54-18, 72-36, 97-64)

Mesagne: Bellanova, Pellecchia 15, Ranitovic 18, Risolo, Budrys 9, Angelini, Crovace, Gallo 16, Zullo, Taddeo 6 – All. Santini

Dinamo Brindisi: Greco 3, Patrizio 2, Epifani 11, Musa 21, Stonkus 18, Fouce 18, Pulli 10, Caloia 5, Mongelli 5, Okafor 4, Mazzeo – All. Cristofaro

Arbitri: Di Vittorio di Ruvo di Puglia (BA) e Serse di Brindisi

Ufficio Comunicazione - Limongelli Dinamo Basket Brindisi