La Limongelli Dinamo Brindisi si rinforza e ingaggia una nuova guardia

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica "con entusiasmo l'accordo fino al termine della stagione con Diego Fracasso, guardia di 190 cm per 87 kg". Nato il 23 ottobre 2001 a Parabita, in provincia di Lecce, è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Nardò, vincendo il campionato Under 18 d'Elite regionale. In giovanissima età, a partire dai 15 anni, disputa diversi campionati di Serie D e C Silver con Calimera e Nardò. Dal 2018 al 2020 gioca da protagonista in Serie D con la maglia dell'Alezio, chiudendo l'ultima annata a 23.4 punti di media. L'incredibile stagione disputata lo porta a tornare a Nardò, per partecipare al campionato di Serie C Silver con l'Academy, affrontando la Dinamo durante la regular season e nei playoff promozione, rappresentando una vera spina nel fianco della difesa brindisina per merito della sua grinta e capacità tecnica, infiammando il canestro con penetrazioni e tiri dall'arco.

L'ottima stagione, chiusa in semifinale playoff - eliminato proprio dalla Dinamo in gara 3 - gli permette di fare il salto di categoria con la chiamata della Taurus Basket Jesi, nel campionato di Serie C Gold marchigiano. Fin da subito dimostra il suo valore e diventa punto di riferimento in attacco, con oltre 11 punti di media in 13 partite, con grandi prestazioni contro Porto Sant'Elpidio e Montegranaro, realizzando rispettivamente 21 e 20 punti.

La chiamata della Limongelli Dinamo, alla ricerca di un esterno con punti nelle mani che potesse permettere allo staff tecnico di allungare le rotazioni e garantire ulteriori risorse offensive, è stata accolta subito con entusiasmo, come lo stesso Fracasso dichiara: "Sono contentissimo di questa nuova avventura, giocare in una città che vive di basket come Brindisi è sicuramente un onore: ho sempre nutrito grande rispetto nei confronti di questa società che si è sempre distinta per serietà e professionalità. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia offertami da coach Cristofaro, che stimo profondamente come persona e come allenatore, e dai dirigenti. Voglio ringraziare la mia ex società e i miei ex compagni per l'ottimo trattamento che mi hanno sempre riservato, ma alla chiamata della Dinamo non potevo dire di no!"

Il commento del general manager della Dinamo, Dario Recchia: "Con l'arrivo di Diego Fracasso la società ha voluto puntellare il roster con un giovane ragazzo del nostro territorio che potrà essere utile sin dalla prossima gara interna di sabato contro Castellaneta. Lui, insieme a Nelson Okafor arrivato la scorsa settimana, potranno essere il valore aggiunto di un gruppo che con grande orgoglio sta portando in alto il nome della Brindisi cestistica nel primo campionato regionale. Un ringraziamento particolare va ai nostri otto soci che anche in questa situazione non hanno lesinato energie e risorse per consentire l'arrivo dei due ragazzi."

La Limongelli Dinamo Brindisi intende ringraziare il procuratore Carmine Lopomo e la società Taurus Basket Jesi per la collaborazione e la disponibilità mostrati durante la trattativa. Diego Fracasso farà il suo esordio in occasione della prossima gara casalinga, in programma domani, sabato 21 gennaio alle ore 18:00 contro la Valentino Castellaneta, in un match fondamentale per la lotta playoff di cui la Dinamo è protagonista da inizio campionato.