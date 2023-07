Limongelli sarà ancora una volta il main sponsor della Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi ha annunciato che Limongelli srl, azienda leader nelle forniture industriali, Ho.Re.Ca, nautiche e per PA e sanità, vestirà il ruolo di Main Sponsor della società biancazzurra anche per la stagione 2023/2024.

Una partnership avviata ormai ben 8 anni fa e che – stagione dopo stagione – si lega e rafforza con passione ed entusiasmo. Grazie al prezioso contributo del main sponsor, infatti, la Dinamo ha ottenuto risultati straordinari nel panorama cestistico pugliese, conquistando promozioni su promozioni, raggiungendo anche l’ambito traguardo della Serie B interregionale, che rappresenta la quarta serie nazionale di basket, in cui la squadra esordirà nel prossimo ottobre.

La Limongelli ha sempre dimostrato attaccamento alla pallacanestro brindisina: a partire dal 1960 ha legato il proprio nome alla Ferrini presieduta dall’indimenticato Gino Maiorano, per poi continuare ad essere accanto a varie società cestistiche della città nel corso degli anni.

Questo storico legame con lo sport, e con la pallacanestro in particolare, spinge l’amministratore Amilcare Limongelli a continuare a sostenere con entusiasmo il progetto della Dinamo Basket Brindisi. Queste le sue parole: “Da ormai 8 anni abbiamo legato il nome della nostra azienda alla Dinamo, in continuità con la storia che unisce la Limongelli srl alla pallacanestro brindisina. Il percorso è stato caratterizzato da un crescendo di traguardi ed emozioni, l’ultima con la conquista della Serie B: un risultato eccezionale che da merito agli sforzi e all’impegno di questa società. Noi siamo e saremo orgogliosi di sostenere questo sodalizio che con abnegazione e passione, proprio come fa la Limongelli srl da decenni, lavora quotidianamente per rappresentare un’eccellenza del nostro territorio, puntando sempre più alto! Forza Dinamo”.