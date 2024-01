Loren Jackson lascia la Happy Casa: risoluzione del contratto

BRINDISI - La società Happy Casa Brindisi, nella giornata di oggi (17 gennaio), ha comunicato di aver firmato la risoluzione consensuale del contratto con il cestista Loren Cristian Jackson.

Il club biancazzuro ha indirizzato al giocatore i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza a Brindisi ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Il playmaker americano di 172 centimetri, nato a Chicago il 15 dicembre 1996, era stato ingaggiato a fine novembre 2023.

Dopo aver trascorso la carriera universitaria tra Long Beach State (2016-17) e Akron (2018-21), nominato giocatore dell’anno da junior nella Mid-American Conference a 19.8 punti e 4.5 assist a partita, ha iniziato la sua carriera da professionista due anni fa in Europa nel massimo campionato francese.

A Roanne ha mostrato tutte le proprie qualità da leader, vivendo una convincente stagione da protagonista a 14.9 punti, 5.9 assist e 1.5 rimbalzi. Statistiche che ha confermato anche la scorsa stagione in Lega Adriatica con SC Derby, ad una media di 15.5 punti e 5.5 assist tirando con il 41% da due, 39% da tre e 89% ai liberi.

In estate il ritorno in Francia, al Gravelines-Dunkerque, dove in nove partite di Betclic Elite ha realizzato 12.6 punti e 3.3 assist a partita, registrando il season high in Fiba Europe Cup con una prestazione da 27 punti e 4 assist nella vittoria casalinga lo scorso 18 ottobre nella vittoria casalinga contro il Leiden. Ora Jackson è atteso da altre esperienze, lontano da Brindisi.