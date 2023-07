Colpo della Dinamo Brindisi: preso l'esperto pivot Luigi Brunetti

La Brain Dinamo Brindisi è entusiasta di comunicare la sottoscrizione dell’accordo annuale con Luigi Brunetti, esperto pivot di 205 cm. Nato il 6 ottobre 1988 a Conversano (Bari), Luigi Brunetti incarna il centro moderno grazie alla sua capacità di poter giocare anche nel ruolo del numero 4 in virtù delle sue ottime qualità offensive, in particolare del tiro da 3 punti. La sua straordinaria carriera rende testimonianza del grande valore dell’atleta: 12 stagioni in Serie B, chiuse ad oltre 12 punti e 8 rimbalzi di media e le ultime 2 annate in Serie C Gold, da avversario proprio della Dinamo, con la conquista – in entrambe le esperienze – della promozione nel campionato superiore.

Dopo l’esordio, neanche ventenne, in B Eccellenza a Fossombrone, tante esperienze in squadre storiche come Lumezzane, Orlandina, Ceglie, Bisceglie, Mola, Monteroni e San Severo. Nel 2015/2016 l’exploit in Serie B con la canotta di Battipaglia, in cui chiude la stagione a 16 punti di media. Nelle due stagioni successive disputa i playoff promozione per la serie A2 con Barcellona Pozzo di Gotto realizzando 12 punti di media. Dopo le esperienze di Lecco e Corato, nel 2020/2021 la firma con la gloriosa Scandone Avellino (11 punti di media), prima di andare a rinforzare – sempre in Serie B – la Mastria Catanzaro. Nell’avventura calabrese conosce Andrea Procopio, nuovo playmaker della Dinamo, con i due che si ritroveranno insieme nella nuova stagione con la Brain. Nel 2021 il ritorno in Puglia per essere protagonista nelle esperienze ambiziose in C Gold a Corato e Mola, con entrambe le squadre promosse in Serie B grazie al contributo sotto le plance proprio di Brunetti.

Scopriamo insieme le caratteristiche del nuovo centro della Brain Dinamo Brindisi nella descrizione dell’Head Coach Antonio Cristofaro: “Brunetti è un giocatore che seguivo da molto tempo per le sue caratteristiche tecniche e umane! Un’atleta che sarà molto importante nel nostro sistema di gioco, sia in attacco con il suo raggio di tiro da 3 punti che in difesa per la doti di rimbalzista e protezione del ferro! Brunetti sarà un punto di riferimento per lo spogliatoio e sarà un esempio per i nostri under che da lui possono apprezzare la dedizione a lavoro e la voglia di non perdere che negli ultimi due anni l'hanno portato a due promozioni consecutive.”

Le parole di Luigi Brunetti, neo acquisto della Brain Dinamo Brindisi: “Sono molto felice e carico per questa nuova avventura. È bastata una chiacchierata con il coach per capire che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda ed accettare di far parte del progetto di una società solida e ambiziosa come la Dinamo. Sarà una stagione particolare per me, perché diventerò padre di due gemellini e poter giocare nella città dove nasceranno e spero cresceranno i miei figli rende tutto più speciale. Non vedo l'ora di iniziare, a presto! Forza Dinamo!”

La Brain Dinamo Brindisi ringrazia l’agente Lorenzo Vandoni per la collaborazione e il buon esito della trattativa.