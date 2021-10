Happy Casa Brindisi: lussazione alla spalla per Lucio Redivo

BRINDISI – Lussazione alla spalla per Lucio Redivo. La guardia argentina ha rimediato l’infortunio nei primissimi minuti della trasferta vincente affrontata ieri sera (sabato 23 ottobre) dalla Happy Casa Brindisi sul campo della Vanoli Cremona. L'atleta è caduto rovinosamente sul parquet durante un’azione sotto canestro. Il 27enne, uscito molto dolorante dal parquet, è stato assistito dall’ortopedico Antonio Orgiani, componente dello staff medico della New Basket, presente ieri in panchina. Stamattina, una volta arrivato a Brindisi, il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Fra stasera e domani si conosceranno i tempi di recupero. Al momento gli è stato applicato un tutore.