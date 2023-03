Mafra Srl new entry come sponsor Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di accogliere nella famiglia biancoazzurra 'Mafra srl, altra new entry in qualità di sponsor per la stagione sportiva in corso e fino al 2024.

La Mafra Srl è una società di engineering e service provider nata 6 anni fa con sede operativa a Ginosa, nel Tarantino e si occupa prettamente di energie rinnovabili con specializzazione nel campo fotovoltaico.

A capo dell’azienda, il dott. Maurizio Napoli, amministratore unico con un’esperienza ventennale nel settore del fotovoltaico come consulente di società multinazionali nel campo delle rinnovabili tra cui la Frv, partner ufficiale del gruppo Tesla.

“Siamo già presenti con diverse installazioni e gestioni di impianti fotovoltaici sul territorio pugliese” - dichiara l’amministratore di Mafra srl Maurizio Napoli - “E ho deciso di sposare il virtuoso progetto della New Basket e investire in questo territorio sul quale sviluppare sicuramente un grande lavoro. Il direttore Fanigliulo è venuto a trovarci nella nostra sede legale a Noci e sinceramente non immaginavamo che ci fosse una struttura commerciale così importante e vasta dietro a una società sportiva. Abbiamo condiviso progettualità e obiettivi comuni e sono certo che svilupperemo un ottimo lavoro”.

“La Mafra srl è una grande realtà per il presente ma soprattutto con lo sguardo mirato verso un prosperoso ed ecologico futuro - dichiara il direttore commerciale Andrea Fanigliulo - Mi ha colpito molto la loro mission e in particolare la trasformazione del progresso in una realtà tangibile con soluzioni reali che portano a un cambiamento che va ben oltre il semplice sviluppo di Infrastrutture con la produzione di energia pulita. C’è una grande volontà da parte della Mafra a far crescere il benessere della comunità in cui operano e quindi, da oggi di quella Brindisina. Un grazie sentito da parte mia e di tutta la famiglia NBB per essere al nostro fianco e per aver scelto noi come partner sportivo”.