Martina Franca capitale del basket per sette giorni: c'è la Scuola arbitrale nazionale

Per una settimana Martina Franca (Taranto) sarà capitale del basket, pugliese e non solo. La città della Valle d’Itria s’appresta a ospitare una serie di importanti eventi cestistici, su tutti la Scuola di formazione arbitrale nazionale federale che sarà preceduta da un convegno sulla figura arbitrale. Sarà proprio quest’ultimo incontro, dal titolo "L’uomo in grigio - L’arbitro nella pallacanestro moderna", a inaugurare mercoledì 5 giugno alle 17,30 all’Hotel Villa Rosa il fitto programma a tutto basket.

All’appuntamento parteciperanno, fra gli altri, il commissioner Fip Luigi Lamonica e gli arbitri pugliesi di serie A, oltre alla vice presidente Fip Margaret Gonnella. Il convegno si terrà alla vigilia dell’inizio della scuola arbitrale che si svolgerà, sempre a Martina Franca, dal 6 al 9 giugno: "La Puglia - spiega il presidente Fip Puglia Francesco Damiani - è stata scelta dal Comitato Italiano Arbitri come sede per una delle tre scuole arbitri nazionali. A Martina Franca saranno presenti i migliori arbitri di serie C del Sud Italia. Una investitura che onora la Puglia e che premia un centro di grande tradizione cestistica".

Attesi trenta fischietti che saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche e nell’arbitraggio delle gare di un quadrangolare under 19 che si disputerà al PalaWojtyla dal 6 all’8 giugno, con la partecipazione di New Basket Brindisi, Fortitudo Francavilla, Basket Fasano e Cus Bari e due incontri giornalieri alle 17 e alle 19. Ma non è finita qui: venerdì 7 alle 18 si terrà all’Hotel Villa Rosa una riunione con le società Fip della provincia di Taranto, mentre domenica 9 il PalaWojtyla riaprirà i battenti per il tradizionale Trofeo delle Province, riservato agli atleti della classe 2011 provenienti da tutta la regione.

Un calendario ricchissimo tra formazione e agonismo, a cura del comitato Fip Puglia con il patrocinio del Comune di Martina Franca e la collaborazione della società NewGen Basket Martina: "amo al lavoro da settimane - osserva il delegato Fip Taranto Nico Valzani - per accogliere al meglio i tantissimi partecipanti ad iniziative così diverse. Siamo contenti di poter ospitare in Puglia e a Martina Franca tutti gli attori del movimento cestistico, dagli arbitri ai dirigenti passando per i giovani atleti. Un grande sforzo organizzativo reso possibile dalla sensibilità della locale amministrazione comunale".