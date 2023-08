Memorial Pentassuglia - Happy Casa Cup: biglietti in vendita

BRINDISI - Il precampionato della Happy Casa Brindisi, versione stagione sportiva 2023/24, prende piede giorno dopo giorno e si appresta a entrare nel vivo con i primi impegni che il roster biancoazzurro sosterrà come preparazione agli impegni ufficiali di coppa e campionato. Il momento clou della preseason, e il più atteso dai tanti tifosi, è certamente il Memorial Pentassuglia. Appuntamento fisso da non perdere per tutti gli amanti e appassionati della palla a spicchi, un weekend di grande basket internazionale in programma il 15, 16 e 17 settembre a Brindisi.

La Happy Casa, Gevi Napoli e il team ungherese del Falco Szombathely daranno vita a tre sfide emozionanti, nel vero spirito del torneo dedicato al mitico "Big Elio". A partire dalle ore 16:45 di oggi pomeriggio, giovedì 31 agosto, saranno in vendita i biglietti per assistere alla dodicesima edizione del Memorial Elio Pentassuglia - Happy Casa Cup - al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto tutti i giorni dalle 09.30-13.00 e dalle 16.45 fino alle ore 20:15 esclusa la domenica e il lunedì mattina.

Tipologia e prezzo: abbonamento valido tre giorni: 15 euro; biglietto partita singola: 10 euro. Si ricorda che i biglietti per il Memorial Pentassuglia sono a posto unico; la società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative. Programma: venerdì 15 settembre, ore 20.30, Happy Casa Brindisi vs Gevi Napoli; sabato 16 settembre, ore 18, Gevi Napoli vs Falco Szombathely; domenica 17 settembre, ore 18, Happy Casa Brindisi vs Falco Szombathely.