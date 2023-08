Mens Sana Mesagne: riconfermato anche Cosimo Piliego

MESAGNE - Dopo Antonio Ciccarese, giunge la conferma di Cosimo Piliego. Guardia, classe 1993, anche il prossimo anno l’atleta brindisino vestirà i colori biancoverdi. Giocatore esperto per questa categoria, lo scorso campionato ha realizzato 146 punti con una medi di 8,2 a partita e massima realizzazione di 17 punti con All Stars Francavilla e Virtus Galatina.

Atleta molto agile e dalla mano educata, negli ultimi anni è stato uno dei migliori realizzatori nel secondo campionato senior regionale. Durante gli ultimi playoff di promozione in serie C, è stato l'autore del buzzer beater per la vittoriosa trasferta di Apricena. Insieme a Potì e Ciccarese è il terzo senior della Mens Sana Mesagne, in attesa di altri tesseramenti.