Basket, Serie D: la Mens Sana Mesagne si riscatta contro l'Invicta e torna in testa

MESAGNE - Pronto riscatto della Mens Sana Mesagne che sul legno del Paladefrancesco batte l’Invicta Brindisi e si riprende, anche se momentaneamente, la testa della classifica. Le due squadre arrivano alla gara con alcune defezioni, il Brindisi deve rinunciare a Leo e De Gennaro, mentre i padroni di casa devono fare a mendo di Scalera e Giorgio insieme a Rollo, Ciccarese e Pesce alle prese con malanni vari. Coach Capodieci deve fare di necessità virtù e manda in campo Rollo, Ciccarese, Colucci, Malvindi e Lamaj, mentre Coach Pacella schiera Botrugno, Rizzo, Castellitto, Longo e De Giorgi. Inizio equilibrato tra le due formazioni con Ciccarese da una parte e De Giorgio dall’altra subito in evidenza. Dario realizza la tripla del 11-14, ma Malvindi e Colucci chiudono il primo parziale sul 16-19.

ùNel secondo periodo il Brindisi tenta la fuga, Botrugno, Dario e Rizzo approfittano di alcuni errori difensivi del Mesagne per infilare un piccolo parziale (18-26). Malvindi, uno tra i più piccoli in campo, riesce a ribattere alle offensive brindisine e tenere la sua squadra in partita. L’Invicta sfrutta il momento favorevole, con Botrugno e De Giorgi raggiunge il massimo vantaggio della gara 25-37 con ancora 2’30” da giocare, ma non realizza più. Un parziale di 7-0, frutto di due liberi del rientrante Prisciano e di una tripla e due liberi di Malvindi, mandano le due squadre al riposo lungo sul 32-37. Al rientro in campo, come ormai spesso accade, la Mens Sana sembra rigenerata da coach Capodieci. La tripla di Longo per gli ospiti viene subito cancellata da un sontuoso Malvindi (22), (3/11 da due, 2/3 da tre, 10/14 tiri liberi e 10 rimbalzi) il migliore in campo della serata.

La partita continua in equilibrio, anche se il Brindisi mantiene un piccolo vantaggio. Ciccarese e Piliego provano l’aggancio, ma Simone e Rizzo ricacciano il tentativo e il terzo quarto si chiude sempre con il Brindisi in vantaggio 49-50. Nell’ultimo quarto della gara aumenta la pressione difensiva dei padroni di casa, mentre Piliego dalla lunetta porta il primo vantaggio ai biancoverdi (51-50). Botrugno e compagni non realizzano più, ma subiscono un parziale di 12-2 che non riusciranno più a colmare. Ci provano Rizzo e Simone a rimettere la loro squadra in carreggiata, ma la lunetta, nonostante 15 tiri sbagliati, premia definitivamente i padroni di casa. Si chiude così sia il girone di andata, (il prossimo turno la Mens Sana osserverà la giornata di riposo), che l’anno con un ottimo risultato. Sei vittorie e due sole sconfitte lasciano in questo 2022 la Mens Sana nelle zone alte della classifica, in attesa della ripresa del campionato che avverrà il 7 gennaio, presso il Paladefrancesco, con l’All Star Francavilla.

Tabellino

MENS SANA MESAGNE – INVICTA BRINDISI = 68 - 61

Mens Sana Mesagne: Rollo 9, Scalera D., Pesce 2, Ciccarese 13, Prisciano 2, Piliego 9, Campana 1, Lamaj 2, Callari, De Vincentis, Malvindi 22, Colucci 8. Allenatore: Angelo Capodieci.

Invicta Brindisi: Greco, Ranieri 4, Botrugno 15, Dario 10, Rizzo 12, Leo, Castellitto, Longo 5, De Giorgi 10, Tarafino, Barbato, Simone 5. Allenatore: G. Pacella.

Parziali: 16-19 16-18 17-13 19-11

Arbitri: De Pascalis e Rizzello