Mens Sana Mesagne: conferma in difesa, Rollo sarà ancora nel roster

MESAGNE - Anche Brizio Rollo, la venticinquenne guardia brindisina protagonista del campionato di serie D giocherà ancora con la Mens Sana Mesagne. Difensore, giocatore ormai esperto e determinato, fa della grinta una delle sue caratteristiche migliori. Nella stagione sportiva appena conclusa in canotta biancoverde ha realizzato 173 punti con una media di 9,1 punti a partita e la migliore prestazione con il Galatina quando ne ha messi 18 a referto.

Ritrova in squadra la maggior parte dei compagni dello scorso campionato: "Era quello che volevo - dice Rollo - lo scorso anno è stata una bella esperienza con risultati superiori alle nostre aspettative. Sono contento di ritrovare quasi tutti i miei compagni di squadra, compresi i ragazzi del settore giovanile che sono cresciuti notevolmente dal punto di vista tecnico. Siamo una squadra giovane, ci manca qualcosa nella zona pitturata, ma coach Capodieci troverà le soluzioni giuste. Spero di ritrovare la vicinanza e l’entusiasmo che i nostri numerosi tifosi ci hanno dimostrato".

"Siamo contenti di aver confermato la maggior parte della squadra dello scorso campionato - dice il presidente Fabio Mellone - L’età media della nostra formazione al momento è di 22 anni, quindi molto giovane per un campionato senior. Salutiamo capitan Luigi Scalera, da sempre mensanino, che ha deciso di sospendere l’attività agonistica federale, e Giovanni Turchiarulo, trasferitosi al nord per impegni di lavoro. Dobbiamo sciogliere la riserva Prisciano, neo papà, attendendo la sua disponibilità legata a impegni lavorativi. Siamo alla ricerca di un lungo che possa portare centimetri e peso nella zona pitturata, i senior affiancheranno i nostri Under 19 che si sono distinti nel campionato di serie D e che hanno conquistato il titolo regionale di categoria".