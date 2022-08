La Mens Sana Mesagne riparte da Federica Leo e Valerio Pesce

MESAGNE - Ancora in serie C femminile la Mens Sana Mesagne. Dopo l'esperienza della passata stagione sportiva che ha visto le biancoverdi disputare i play off per la promozione in serie B, anche quest'anno, pronte ai nastri di partenza, saranno presenti le ragazze mensanine. Dopo la partenza di Felice Rizzo, la squadra è stata affidata a Federica Leo che, oltre a giocare, avrà la responsabilità tecnica e sarà coadiuvata dall'allenatore Valerio Pesce.

Leo ha un passato importante nella pallacanestro pugliese dove ha disputato diversi campionati di serie B d'eccellenza e A3, mentre durante l'attività giovanile ha preso parte alle selezioni regionali e al progetto "Azzurrina". Il dirigente addetto al settore femminile Alberto Facecchia: "Anche la prossima stagione sportiva ci

vedrà presenti nel massimo campionato regionale femminile. Stiamo allestendo una squadra per ben figurare, dopo il risultato molto positivo della passata stagione agonistica. La conduzione tecnica è stata affidata a Federica e Valerio trovando una buona soluzione in casa. Abbiamo avviato una collaborazione con la Polisportiva Bozzano di Brindisi che ci consentirà di utilizzare alcune atlete Under, in attesa che finalmente raggiungano l'età necessaria le nostre bambine del settore minibasket. Farà parte della squadra senior anche Giorgia Falanga, classe 2008, prodotto del settore giovanile mensanino e lo scorso anno protagonista nel campionato Under 14. Viene confermata anche la sponsorizzazione dell'autocarrozzeria Dulcamare di Brindisi. Dobbiamo migliorare sicuramente l'uso degli impianti sportivi che lo scorso anno ci ha visto molto penalizzati. Abbiamo la necessità di utilizzare il palazzetto dello sport e in orari consoni alle esigenze delle ragazze. Purtroppo lo scorso anno abbiamo dovuto annullare diversi allenamenti per le infiltrazioni di acqua piovana nella palestra del liceo. Intanto stiamo organizzando l’inizio della preparazione atletica che comincerà nel mese di settembre.”

Le gare interne del campionato di serie C femminile si disputeranno presso il palazzetto dello sport.