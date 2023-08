"Una società seria", il play Nicola Colucci resta alla Mens Sana Mesagne

MESAGNE - Il play brindisino Nicola Colucci resta a Mesagne, dopo la brillante esperienza dello scorso anno. Nonostante alcune richieste anche di categoria superiore, ha deciso di continuare il suo percorso sportivo con la Mens Sana Mesagne. Ventiquattro anni, 183 centimetri, è stato uno dei migliori play dello scorso campionato. Ha chiuso la classifica marcatori al sesto posto con 259 punti realizzati, una media di 13,6 punti a partita e il massimo di 29 punti messi a segno contro il Basket Carovigno.

Ha disputato campionati senior con Lupa Lecce, Assi, Dinamo, Invicta Brindisi e Carovigno Basket esordendo a soli 15 anni in un campionato senior con l'Aurora.

"Sono molto contento di rimanere a Mesagne dopo la piacevole esperienza dello scorso anno - afferma Colucci - Società seria, bene organizzata dove si può giocare tranquilli. Dopo il positivo risultato dell'ultimo campionato disputato, quest'anno il livello tecnico è salito e quindi dovremmo impegnarci ancora di più, ma i ragazzi sono maturati notevolmente e daranno un grosso contributo. Mi auguro che i tanti tifosi che ci hanno sostenuto in passato anche in trasferta, possano seguirci anche nella stagione sportiva che ci apprestiamo ad affrontare."

Al via della preparazione, fissata per il 28 agosto presso la palestra “Falcone”, ritorna anche Valerio Pesce che gradatamente sta riprendendo la forma migliore. Dopo Stefano Potì che prende i gradi di capitano dopo l'addio al basket giocato di Luigi Scalera, Cosimo Piliego, Antonio Ciccarese e tutta la truppa Under 19, Colucci occupa un altro tassello importante nella formazione biancoverde che affronterà il prossimo campionato di Divisione regionale uno. Nelle prossime ore la società mesagnese potrebbe tesserare ancora un altro giocatore senior.